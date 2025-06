Campionati nazionali di nuoto e salvamento, esordio col botto per i vigili del fuoco di Savona: vinti 6 ori

Prato. Esordio vincente per la squadra sportiva dei vigili del fuoco di Savona, che per la prima volta ha preso parte al 33esimo Campionato Italiano di Salvamento e al nono Campionato Italiano di Nuoto dei Vigili del Fuoco, andati in scena a Prato, insieme ad altri 22 comandi da tutta Italia.

Nonostante una formazione ridotta – solo cinque atleti in gara – il comando savonese ha lasciato il segno, portando a casa nove medaglie complessive: sei ori, un argento e due bronzi.

Particolarmente brillante la prova nella staffetta 4×50 stile libero, in cui gli atleti savonesi hanno conquistato la medaglia d’oro con una prestazione basata su affiatamento, forza e perfetta sincronizzazione: “Un risultato che esalto lo spirito di squadra e il valore del gruppo“, hanno scritto sui social dal comando savonese.

Grande soddisfazione anche per l’accoglienza ricevuta e l’organizzazione dell’evento, che ha coinvolto centinaia di operatori da tutta Italia: “Un sentito ringraziamento all’organizzazione – hanno concluso – e a tutti gli atleti e ai colleghi degli altri comandi. Con orgoglio, avanti tutta!”.