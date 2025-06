Campagna nazionale “Tra il dire e il fare” in 6 tra i Borghi più belli d’Italia: c’è anche Laigueglia

Laigueglia. Laigueglia è stata protagonista, il 20 e 21 giugno, della terza tappa della campagna nazionale “Tra il dire e il fare”, patrocinata dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e promossa da IBSA Farmaceutici all’interno di un percorso che unisce informazione scientifica, territorio e benessere.

Attraverso un format video itinerante, la campagna racconta in sei borghi italiani il ruolo centrale della vitamina D e l’importanza dell’aderenza terapeutica, con il supporto di testimonianze autentiche e contributi clinici.

Laigueglia è stata scelta “per il suo rapporto privilegiato con il mare, il clima mite e lo stile di vita attivo: condizioni ideali per riflettere su come l’esposizione consapevole al sole possa favorire il benessere, soprattutto nelle fasi di invecchiamento”.

Sangemini (TR), Clusone (BG), Laigueglia (SV), Montechiarugolo (PR), Monteverde (AV) e Maruggio (TA) sono i borghi scelti, che dal 16 fino al 28 giugno ospiteranno le tappe del progetto e le riprese del format, strutturato come una serie video in più puntate e realizzato per la distribuzione web, social e per eventi divulgativi e canali istituzionali.

Selezionati grazie alla collaborazione con l’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, che ha patrocinato l’iniziativa, i sei borghi sono stati individuati sulla base di contesti ambientali, sociali, culturali e simbolici particolarmente significativi per rappresentare al meglio i diversi aspetti legati alla salute e alla vitamina D.

“Ogni borgo è una cornice autentica in cui raccontare storie di vita quotidiana e salute con leggerezza e verità, – spiega Dario Nuzzo, autore del format. E infatti in ogni puntata, il pubblico potrà incontrare personaggi autentici – da Mara a Carlo, da Raffaella a Ennio – che, con leggerezza e ironia, racconteranno il loro rapporto con la salute, con il sole e il cambiamento.

A fare da guida scientifica, è previsto il contributo di quattro esperti clinici di rilievo e cioè Valter Galmarini, ortopedico-traumatologo, Andrea Giusti, medico internista-geriatra, Marco Maria Lizzio, reumatologo, e infine Alfredo Romeo, fisiatra, che insieme approfondiranno i numerosi benefici della vitamina D, dall’assorbimento del calcio al mantenimento della salute ossea. Perché, nonostante l’Italia sia un Paese soleggiato, il 50% dei giovani e quasi il 100% degli anziani risultano carenti di vitamina D nei mesi invernali.

“Questa collaborazione ci permette di unire la bellezza del territorio alla promozione di un tema cruciale per la salute pubblica, – dichiara Fiorello Primi, presidente dell’Associazione I Borghi più belli d’Italia. – I nostri borghi si contraddistinguono per il paesaggio incontaminato che li circonda e rappresentano quindi il luogo ideale per ambientare questa importante campagna di sensibilizzazione”.

La scelta dei sei borghi rappresenta un riconoscimento concreto del loro valore identitario, culturale e umano. Non a caso, ogni puntata si legherà a un detto popolare locale, a testimonianza di come la saggezza del territorio possa trasformarsi in veicolo di prevenzione e cultura della salute. Perché spesso in questi luoghi, la quotidianità si intreccia con la salute: tradizioni, ritmi lenti e conoscenze tramandate diventano così strumenti efficaci per promuovere consapevolezza, stili di vita sani, semplicità e buone abitudini.