Caldo, in Liguria temperature ancora oltre la media: toccati i 37,5 gradi

Liguria. Ancora oggi e domani permangono temperature ampiamente al di sopra dei valori climatologici, pressoché stazionarie sia nei valori massimi sia in quelli minimi: si verificano perciò condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo sulle zone A, B e C (costa) e di disagio moderato sulle zone D ed E (entroterra).

Secondo l’ultimo bollettino di Arpal, nella notte minime nei capoluoghi comprese fra i 25.7 gradi di La Spezia e i 28 gradi di Genova (26.3 gradi a Imperia e 27 gradi a Savona). Minime assolute in Liguria 12.9 gradi a Cabanne di Rezzoaglio (GE), 14.7 gradi a Pratomollo (GE) e 15.7 gradi a Padivarma (SP). Ieri massime nei capoluoghi pari a 32.1 gradi a Imperia, 33.5 gradi a Savona, 35.2 gradi a La Spezia e 35.5 gradi a Genova. Massima assoluta ieri in Liguria 37.5 gradi a Padivarma (SP).

Secondo l’avviso meteo di Arpal, oggi lunedì 30 giugno avremo temperature ampiamente al di sopra dei valori climatologici, pressoché stazionarie sia nei valori massimi sia in quelli minimi, che

mantengono condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo sulle zone A, B e C e di disagio moderato sulle zone D ed E. Valori di umidità stazionari.

Martedì 1 luglio scenario invariato con condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo sulle zone A, B e C e di moderato disagio sulle zone D ed E.

Mercoledì 2 luglio possibili lieve flessione delle temperature associata a un lieve aumento dei valori di umidità; si mantengono pertanto condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo sulle zone A, B e C e di moderato disagio sulle zone D ed E.