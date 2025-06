Caldo, ennesima notte tropicale: nel savonese oltre 25 gradi, ma si avvicina una linea instabile

Liguria. Caldo e temperature massime sopra i 30 gradi, afa, umidità, solo parzialmente mitigate dalle brezze marine ma anche la possibilità di rovesci e temporali, specialmente sui rilievi di ponente e levante, a causa di un fronte di instabilità in arrivo dalla Francia. Gli esperti del centro meteo Limet fanno il punto in questi giorni di estate anticipata.

“L’anticiclone sub-tropicale rimane protagonista sul Mediterraneo centro-occidentale, ma dalla Francia si avvicina una linea instabile – afferma Limet – il Nord Italia è da tempo nel limbo tra il flusso umido atlantico a nord e l’anticiclone a sud, con quindi frequenti episodi instabili, di cui la Liguria è rimasta finora esclusa. Nella giornata di ieri però i fenomeni sono stati localmente più violenti. Temporali molto intensi si sono formati sulle Alpi centro-occidentali (Alpi Liguri comprese) e in serata anche sul nostro Appennino di levante, ma oltre il confine con l’Emilia-Romagna. Grandine fino a medie-grosse dimensioni e violente raffiche di vento. Possono bastare lievi infiltrazioni umide, che l’eccessivo caldo accumulato, improvvisamente si scatena”.

“Venendo al tempo di questa mattina – proseguono da Limet – alcune nubi medio-alte solcano i cieli sulla Liguria, traslando velocemente da ovest verso est. Nubi che però quasi non sono osservabili dai nostri occhi: tra la sabbia del deserto e i fumi degli incendi del Canada, la visibilità è molto ridotta. Aggiungendo anche l’elevata umidità di oggi, l’afa diventa pesante“.

Nella notte le temperature minime sono rimaste pressoché stazionarie, con valori tropicali lungo l’intera area costiera (tra 21 e 26°C), ma anche in diverse aree dell’entroterra (tra 15 e 24°C). Ecco i valori minimi registrati nei quattro capoluoghi di provincia dalla nostra rete di monitoraggio:

Genova (Foce): 25.4°C

Savona: 25.3°C

Imperia: 22.4°C

La Spezia: 24.3°C.

Al momento, una linea instabile sulla Francia si sta dirigendo verso il nord Italia, e sarà responsabile del “peggioramento” atteso per il pomeriggio/sera su Piemonte e Lombardia in particolare. “Da noi, nel corso delle prossime ore, ancora prevalenza di sole su buona parte della Liguria. Tra pomeriggio e sera, sviluppo di nubi cumuliformi su Alpi Liguri e Appennino di levante, con possibili rovesci anche temporaleschi. I fenomeni tenderanno a traslare verso est, quindi con una dinamica simile a quella di ieri”, spiegano i previsori.

Le temperature massime saranno più contenute lungo la battigia e le prime aree interne, per via di una maggiore incidenza del vento di mare. I valori saranno compresi tra 26 e 31°C lungo la costa, mentre tra 29 e 34°C potranno essere riscontrati nell’entroterra.

“Ventilazione debole dai quadranti meridionali, con rinforzi lungo i versanti padani. Non escludiamo una vivace rotazione da nord in serata per via degli outflow dei temporali attesi in Piemonte. Prima però, rinforzo del libeccio a largo della costa imperiese, con conseguente moto ondoso in aumento dalla sera”, aggiungono.

“Nella giornata di domani – conclude Limet – a seguito del passaggio della linea instabile, scenderà una goccia d’aria più fredda in quota, responsabile di un aumento dell’instabilità su tutto il nord-est italiano. Alcuni effetti li potremmo avere anche sulla nostra regione, in particolare a levante. Trattandosi di una piccola goccia fredda, come al solito l’evoluzione può subire ancora decisivi cambiamenti. Vi consigliamo pertanto di consultare il nostro prossimo bollettino”.