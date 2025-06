Calciomercato, tanti interessamenti per i gemelli Graziani: al Millesimo si aggiungono i rumors su Cairese e Vogherese

I nomi di Thomas e Gabriel Graziani sono sempre tra i più chiacchierati delle sessioni di mercato locale. Reduci dalla buona stagione con l’Imperia, contribuendo alla salvezza in Serie D, stanno ricevendo diversi apprezzamenti dalle società locali.

I discorsi con il Millesimo, aperti da ormai diverse settimane, proseguono. Ma non sono soltanto i valbormidesi giallorossi ad essere sulle tracce dei due 2004.

Circolano voci, infatti, di un possibile interessamento da fuori regione da parte della Vogherese (Matthew Scuffi è diventato direttore generale del club) e che ci stia facendo un pensiero anche la Cairese, loro ex club con il quale hanno trascorso la stagione del salto in Serie D.

Ancora nessuna pista può ritenersi in vantaggio in questo momento, ma c’è tanto mercato per i due gemelli ingauni.