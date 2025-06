Calciomercato Savona, più vicini Sassari e Silvestri. Si lavora anche in uscita

Savona. Il calciomercato inizia ad infiammare il mondo del calcio dilettantistico. Sono tanti i nomi locali di spessore che cominciano ad essere particolarmente chiacchierati tra cui, ovviamente, quelli di Samuele Sassari e Marco Silvestri.

Con la promozione in Serie D con il Celle Varazze, la seconda consecutiva per loro due dopo quella alla Cairese, sono diventati pezzi pregiati di mercato da quando si è saputo che avrebbero salutato le Civette. Tanti quindi gli occhi puntati dalle società tra cui, come raccontato, quelli di Savona e Millesimo. Secondo le ultime indiscrezioni al momento sarebbe il club biancoblù ad essere più vicino ad aggiudicarseli.

E per il Vecchio Delfino, voglioso di disputare un’altra stagione da protagonista in categoria superiore, ci saranno anche dei movimenti in uscita. Oltre all’addio di Giacomo Piu, probabili anche quelli di Apicella, Esposito, Salis e Signori. Inoltre, potrebbe salutare anche Garbini e Gaggero.