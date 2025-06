Calciomercato, Millesimo ancora attivo: arrivano Rolandi e Canevari

Millesimo. Continua la campagna acquisti di un Millesimo decisamente attivo in questa prima fase di calciomercato. Arrivano dunque altri due giocatori alla corte di Fabio Macchia: Matteo Rolandi e Luca Canevari. Entrambi sono classe 2006 e rinforzano la retroguardia giallorossa. Il primo infatti è un difensore proveniente dall’Albissole, il secondo è un portiere e arriva dal Legino. Per i due dunque un salto in Eccellenza per contribuire ad un campionato competitivo della compagine valbormidese.

Di seguito il comunicato del club:

Oggi diamo il benvenuto in giallorosso a Matteo Rolandi, difensore classe 2006 in arrivo dall’Albissole e a Luca Canevari, portiere, anche lui leva 2006, che nell’ultima stagione ha militato tra le fila del Legino. Felici di avervi dalla nostra parte ragazzi! Forza Mresciu!