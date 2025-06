Calciomercato dilettanti: tante conferme e qualche novità

Parte finale della settimana prima del weekend ricca di annunci di mercato. Tante conferme e qualche novità.

Partendo dall’Eccellenza, il Millesimo dopo aver annunciato Lazzaretti e le prime conferme ha reso noto altri tre giocatori che proseguiranno l’avventura in giallorosso. Il primo è Ricardo Villar, raramente si sono visti giocatori decisivi come lui nei dilettanti. Saranno ancora a disposizione di mister Macchia anche il difensore Latyr Ndiaye e l’attaccante Alberto Gomes.

In Promozione, il Ceriale conferma tra i pali il classe 2003 Alessandro Vinci. In precedenza il club aveva annunciato le prime conferme relative ai giocatori di movimento.

In Prima Categoria, inizia a muoversi lo Speranza del nuovo allenatore Davide Pisano. In uscita Alessandro Greco, mentre lato conferme vestiranno i colori rossoverdi il portiere Daniel Berruti e l’esterno Lorenzo Carocci. Senza sosta il lavoro della neopromossa Veloce, domani potrebbe arrivare il tanto atteso annuncio di Salis, ma nel frattempo il club ha confermato i vice di mister Ghione, che saranno anche quest’anno Luca Scarfò e Luca Vassalli. Confermato il portiere classe 2005 Davide Siccardi e new entry in attacco rappresentata da Davide Panucci, classe 1998 proveniente dallo Speranza.

Il Cengio ha confermato il portiere Stefano Pelle, i difensori Andrea Gallesio e Roderic Gillardo, gli esterni Paolo Venturino e Luca Canaparo. A centrocampo confermato Lorenzo Volga.

In Seconda Categoria, la Spotornese del nuovo direttore sportivo Peuto riabbraccia l’attaccante Andrea Intili e nello stesso reparto accoglie il classe 2003 proveniente dall’Altarese Francesco Sperlongano.

Novità anche per la Rocchettese. A centrocampo arriva il 2002 Francesco Gatti, proveniente dal Cortemilia. Anche in attacco novità piemontese con un altro ex Cortemilia, il 2001 Luca Tealdo. Stesso percorso per l’altro innesto offensivo, il classe 200 Raffaele Boatto.

Prime notizie anche per la Priamar Liguria. Mister Davide Ferraro potrà contare sulle new entry Nicolò D’Amico e Loris Fabbiani. Confermati il centrocampista offensivo Amato, l’esterno Palmiere il centrale di difesa Djomi.

Seconda Categoria che vedrà con ogni probabilità il Sassello grande protagonista, oltre al difensore Crino e all’attaccante Rebagliati potrebbe approdare, sarebbe un ritorno, anche il fantasista Vacca, ex Vadese.