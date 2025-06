Prima Categoria: la Veloce ha scelto Salis, il Dego annuncia Massimo Mignone in dirigenza

Movimenti anche nel weekend in Prima Categoria. La Veloce dopo aver annunciato Leskaj ed Esposito si prepara a rendere ufficiale un vero e proprio colpo per la linea mediana. Il Dego, invece, ha già reso noto un importante rinforzo per l’area dirigenziale.

Nel cuore della mediana velociana ci sarà Alessio Salis, attesi per domani la foto di rito e l’annuncio. L’ex Savona torna in granata dopo il campionato vinto con i biancoblù e le ottimi stagioni con la Vadese. A testimonianza delle ambizioni del club del presidente Sanguineti.

In Val Bormida, dopo l’esperienza al Bragno, Massimo Mignone torna nel Dego. Dopo aver costruito per due anni rose in biancoverdi capaci di salvarsi senza passare dai playout, ecco una nuova avventura. La prima scelta dovrebbe essere l’allenatori. In casa valligiana potrebbero presto arrivare novità anche sul fronte allenatore.