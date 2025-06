Calciomercato. Colpaccio Dego, arriva Andrea Brignone, conferme per Legino e New Bragno

Si chiude con un pezzo da novanta la settimana di calciomercato del Dego. Alla corte di Ermanno Frumento arriva Andrea Brignone, difensore classe 2004. L’anno scorso ha vestito la maglia del Millesimo, con cui ha vinto la Promozione. Chiaramente non è stato un perno imprescindibile per Fabio Macchia, ma Brignone si è ritagliato un notevole spazio soprattutto nella parte centrale della stagione, giocando diverse partite da titolare. Ora una nuova avventura, dopo aver già esplorato altre società della Val Bormida come Cairese e Bragno.

E proprio rimanendo in casa Bragno, arriva una conferma per l’altro “baffo” del calcio savonese. La squadra di Ermanno Frumento annuncia infatti la conferma di Bartolomeo Gamba, attaccante ventunenne che ha segnato 5 gol nello scorso campionato di Promozione.

Sempre in Promozione, arriva un altro rinnovo di contratto. Stavolta parliamo del Legino che mantiene tra le proprie fila Davide Castiglione. Il centrocampista classe 2001 sarà dunque ancora un giocatore verdeblù.