Calcio, ufficiale: Savona partite al Chittolina e allenamenti al Picasso

Ha assunto ieri sera i crismi dell’ufficialità il trasferimento dal levante al ponente del Savona. Nell’ultima stagione, i biancoblù si sono allenati a Luceto e hanno giocato le gare interne all’Olmo-Ferro di Celle. Quest’anno, in vista della Promozione, si cambia.

La società ha deciso di giocare le gare interne al Ferruccio Chittolina di Vado Ligure che, come si diceva nelle anticipazioni di ieri, permette un grande pubblico ed è più semplice da raggiungere dalla città rispetto all’Olmo-Ferro.

Allenamenti invece nel vicino Andrea Picasso di Quiliano. Ieri sera, l’accordo definitivo con la Polisportiva Quiliano e il Quiliano&Valleggia. Un terreno di gioco più adatto al calcio rispetto a quello di Luceto.

“Voglio dire un grande grazie a Riccardo e Armellino e a suo papà per aver trovato lo spazio per il Savona e ringraziare il Quiliano&Valleggia del presidente Vitellaro e il Vado del presidente Tarabotto per la disponibilità – dichiara il presidente biancoblù Milani -. Una menzione particolare per il presidente della Polisportiva Quiliano Aureliano Pastorelli, è stato eccezionale con noi sotto tutti gli aspetti. Non dimentico i Pirates e il Celle Varazze e li ringrazio ancora per averci ospitato nella stagione appena conclusa”.