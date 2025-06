Calcio, Savona: Cola conterà ancora sui fedelissimi Damonte e Colombo

Dopo il bomber Fabio Rignanese e i nuovi innesti Elia Zunino e Matteo Calcagno, il Savona ha ufficializzato che anche Alessandro Damonte ed Emanuele Colombo saranno ancora giocatori biancoblù. Due calciatori fedelissimi di mister Emanuele Cola, con cui avevano condiviso anche l’avventura al Celle Varazze. Dovrebbero salvo ribaltoni arrivare nei prossimi giorni anche le conferme del difensore Schirru e dell’altro esterno Durante. In entrata, si attendono gli esiti delle operazioni Sassari-Silvestri e di quella imbastita col Vado per i giovani.

I comunicati del club

Prima riconferma in attacco, il nostro bomber Fabio Rignanese vestirà la maglia biancoblu anche per la Stagione 2025/2026.

Fabio grazie ai suoi 35 gol ha guidato la cavalcata verso la Promozione del Savona diventando il capocannoniere del campionato.

Un’altra conferma importante per la prossima stagione è Alessandro Damonte esterno che ha messo a segno 6 reti in campionato e tantissimi assist per gli attaccanti biancoblu.

Alessandro cresciuto nel Settore Giovanile del Savona Fbc ha dimostrato di avere la maglia cucita addosso ed è stato un valore aggiunto nella rosa di Mister Lele Cola.

Riconferma per il difensore Emanuele Colombo che dopo un’ottima stagione che ha portato alla vittoria del Campionato e del Titolo Regionale vestirà ancora la maglia biancoblu.

Siamo felici di aver riportato anche Emanuele al Savona Fbc 1907 un altro “prodotto” del nostro Settore Giovanile.