Calcio, lutto Ventimiglia: è mancato il presidente Vincenzo Savarino

Ventimiglia. Un grave lutto ha colpito il mondo sportivo dilettantistico: si è spento nella notte, dopo una brutta malattia, Vincenzo Savarino, presidente del Ventimiglia.

Il club frontaliero lo ha ricordato e omaggiato tramite una nota ufficiale pubblicata sui propri canali social.

Il comunicato:

“Il presidente del Ventimiglia calcio Vincenzo Savarino, dopo una brutta malattia, è venuto a mancare questa notte, lottando oltre ogni paura.

Enzo e la sua scomparsa ci lasciano un senso di vuoto e un profondo dolore.

Chi lo ha conosciuto lo ricorderà sempre come una persona dalle grandi doti: umile, generoso e dotato di coraggio.

In diciotto anni alla guida della nostra società, oltre alle ottime conoscenze di tecnica calcistica, Savarino ha rivelato buone doti manageriali, indispensabili per navigare nel difficile mare del calcio dilettantistico.

Savarino negli anni ‘70 è stato prima un giocatore dell’Intemelia e poi della Ventimigliese; quindi, ha iniziato la carriera da Dirigente. Nominato Direttore Sportivo nel 1987 (l’anno della promozione in Interregionale), ha via via ricoperto tutti i ruoli dirigenziali, fino all’estate del 2007, quando ha assunto la carica di Presidente.

Enzo ha sempre dimostrato tanta saggezza nella gestione della società, saggezza che gli ha sempre permesso di tenersi stretto i migliori collaboratori.

La sua filosofia si può riassumere in un modo molto semplice: “non fare mai il passo più lungo della gamba”.

In questo triste momento, tutti i tesserati del Ventimiglia calcio si stringono attorno alla famiglia di Enzo.

I funerali saranno celebrati Sabato 21 giugno, alle ore 14,30, presso la chiesa di S.Agostino.

Riposa in pace Presidente e grazie di tutto”.

Dalla Redazione di IVG.it le condoglianze alla famiglia e al Ventimiglia Calcio.