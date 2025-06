Calcio, il Savona punta deciso al Chittolina per le gare casalinghe

La dirigenza del Savona non vuole lasciare nulla al caso. E mentre il direttore sportivo Alessio Barone sta allestendo una corazzata per la Promozione, i vertici societari capitanati dal presidente Alain Milani stanno lavorando per il campo delle partite casalinghe.

Lo zoccolo duro degli ultras ha sempre riempito l’Olmo-Ferro di Celle Ligure e ha seguito la squadra in tutte le trasferte, anche quelle più impervie, ma è saltato all’occhio come nelle gare in campi di più comodo accesso il pubblico al seguito del Vecchio Delfino sia sempre stato ancora maggiore.

Ecco quindi che la nuova casa degli Striscioni potrebbe essere il Ferruccio Chittolina di Vado Ligure. L’impianto, gestito dal Vado, sarebbe la scelta ideale per capienza e molto più comodo da raggiungere. Per gli allenamenti, invece, tra le opzioni emerse sembra accreditata quella del Picasso di Quiliano. A una decina di minuti d’auto di distanza dallo stesso Chittolina.

Nelle prossime ore si attendono sviluppi ufficiali circa questa questione. Il Vado è disponibile ad accogliere i biancoblù e non ci sono incompatibilità anche qualora la Vadese decidesse di proseguire l’attività.