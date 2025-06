Calcio, Garbini saluta il Savona: “Grazie a tutti”

La regola dei giovani e soprattutto il dover tentare il doppio salto di categoria hanno imposto al direttore sportivo Alessio Barone di rivoluzionare e non poco la rosa del Savona. Nella lunga lista di addi spicca quello del capitano Pablo Andrés Garbini, tra i protagonisti della vittoria del campionato e giocatore biancoblù anche ai tempi della Serie D.

“Dietro ogni impresa di successo – scrive nel messo messaggio di saluto citazione di Peter Druker – c’è qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa. Grazie a tutti!”.

Alle partenze anticipate negli scorsi giorni di Giacomo Piu, Nicolò Apicella, Claudio Esposito, Alessio Salis e Federico Signori, si aggiungono quelle di Fabio Fancellu, Mikola Cherkez, Gabriel Berruti, Gentian Doci e Krisildi Mata e Raja. Anche il portiere Gianluca Bova ai saluti visto che il probabile arrivo di Alberto Moraglio toglierebbe parecchio spazio.

Sono quindi pochi i protagonisti della promozione che rimarranno a disposizione di mister Emanuele Cola. Il club sta parlando con Colombo e Nicolò Piu, fratello di Giacomo che ha salutato il Delfino con un post al veleno. Radiomercato parla di un possbile asse con il Vado per inserire qualche giovane in rosa.

Al momento i confermati potrebbero essere i difensori Schirru e appunto Colombo, il centrocampista Fossati, gli esterni Durante e Damonte, il trequartista Briano e la prima punta Rignanese. Possibile partente anche l’ala tuttofare Gaggero.

Ricapitolando sui nomi in entrata, resta calda la pista per l’attaccante Zunino ex Campomorone, sono vicini gli ex Celle Varazze Silvestri e Sassari mentre sul taccuino ci i giovani Lingua, Cancellara e Matteo Calcagno.