Calcio, campionati e coppe: le date di inizio, si parte il 31 agosto

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria ha pubblicato le date ufficiali d’inizio dei campionati 2025/2026 e la composizione degli organici per la stagione 2026/2027. In Eccellenza e in Promozione, così come per i campionati regionali Under 19, si giocherà di domenica mentre per le altre categorie le società indicheranno il giorno in cui intendono disputare le gare casalinghe.

L’inizio dei campionati

Eccellenza e Promozione: domenica 14 settembre 2025.

Prima Categoria: fine settimana del 27/28 settembre 2025.

Under 19 Regionale: sabato 13 settembre 2025.

Seconda e Terza Categoria: fine settimana del 4/5 ottobre 2025.

Ad agosto si parte con la Coppa Italia regionale

Coppa Italia di Eccellenza: ottavi di finale il 31 agosto e il 7 settembre; le fasi seguenti si giocheranno in turni infrasettimanali.

Coppa Italia di Promozione: primo turno in forma di quadrangolari (31 agosto, 7 settembre e una terza giornata infrasettimanale); quarti, semifinali e finale in date da definire.

Coppa Liguria di Prima Categoria: primo turno su tre giornate nei weekend del 6/7, 13/14 e 20/21 settembre 2025.

Coppa Liguria di Seconda e Terza Categoria: prime due giornate nei weekend del 20/21 e 27/28 settembre, terza giornata infrasettimanale.

Calcio femminile (date ipotetiche)

Coppa Italia Eccellenza: 19 ottobre 2025.

Campionato Eccellenza: 30 novembre 2025.

Coppa Italia Under 19: 18 ottobre 2025.

Campionato Regionale Under 19: 13 dicembre 2025.

Le categorie Under 17 e Under 15 inizieranno in base al numero delle iscrizioni e alle direttive del Settore Giovanile e Scolastico.

Per il calcio a cinque e per i campionati regionali giovanili maschili (Under 17, Under 16, Under 15) l’inizio delle attività sarà stabilito in base agli organici effettivi e alle scadenze federali.

Organici 2026/2027: struttura e criteri

Il Comitato ha inoltre definito gli organici per la stagione 2026/2027:

Eccellenza: confermato un organico di 16 squadre.

Promozione: 32 squadre divise in due gironi.

Prima Categoria: 64 squadre previste.

Seconda Categoria: numero di gironi da stabilire in base alle iscrizioni, con almeno un girone per Delegazione. Per Genova e Chiavari, ipotesi di 14 squadre per girone e ammissioni extra oltre alle promosse e retrocesse.

Terza Categoria: possibile la sola organizzazione nelle Delegazioni di Genova e Chiavari, mentre per le altre si attenderà la chiusura delle iscrizioni per ogni valutazione.