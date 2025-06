“Cairomics”, Fiera dell’Outdoor ad Albenga, aprono le Caravelle, ma anche feste, musica e mostre: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Sarà un’altro weekend all’insegna del divertimento, della cultura, dello sport e della musica. Tra gli appuntamenti da non perdere ci sono “Cairomics”, la Fiera dell’Outdoor ad Albenga, l’apertura della nuova stagione delle Caravelle a Ceriale, la Festa del Baratto a Calice, il Festival della Canzone Dialettale ad Albenga, ma anche il viaggio nel tempo di “Rocca Medievale” a Savona, dove ci sarà anche il ritorno di “Stile Artigiano”. Non mancheranno come sempre mostre, spettacoli teatrali e concerti. Ma ora entriamo nel dettaglio del programma del fine settimana.

FUMETTI, COSPLAY E INCONTRI A CAIROMICS

Cairo Montenotte si trasforma ed è pronta ad accogliere una marea di Cosplayer nell’ambito della manifestazione “Cairomics”, prima fiera del fumetto che si terrà il 7 e 8 giugno. Dalla mattina alla sera il centro storico si animerà accogliendo fumettisti, standisti, tanti cosplayer, giochi da tavolo giochi di ruolo e il grande doppiatore Renato Novara che sarà ospite dell’evento sabato 7.

Nel programma ufficiale del “Cairomics”, alla sua prima edizione, ci saranno quindi tanti workshop, esibizioni e parate cosplay!

E domenica pomeriggio cosplayer tenetevi pronti per la gara cosplay a breve apriremo le iscrizioni e indicheremo i premi in buoni!

Ci sarà street Food per tutto il giorno e il centro storico sarà pieno di aree tematiche tra cui il Villaggio di Super Mario in Piazza Stallani!

Qui il programma completo dell’evento

FIERA DELL’OUTDOOR AD ALBENGA

Fino a domenica 8 giugno ad Albenga torna la Fiera dell’Outdoor con tante iniziative ed attività adatte a grandi e piccini che si svolgeranno in Piazza del Popolo e nelle piazzette del Centro Storico il tema di questo fine settimana sarà proprio lo sport all’aria aperta e il divertimento adatto a tutti.

Chi parteciperà potrà provare diversi sport e prendere informazioni su tutte quelle attività che nel territorio albenganese si possono svolgere 365 giorni l’anno. Dall’arrampicata sportiva, alle slack line, passando per la mountain bike, il trekking, il golf, il nuoto in acque libere o i diving e molto altro per una seconda edizione della Fiera dell’Outdoor assolutamente da non perdere.

Per il programma completo clicca qui

FESTA DEL BARATTO A CALICE

Sabato 7 giugno in piazza Cesio a Calice Ligure appuntamento con la Festa del Baratto organizzato da Swap Party by Gruppo Sfuso.

COME FUNZIONA

Porta al massimo 10 articoli puliti e in ottimo stato: vestiti e accessori, oggettistica cucina e biancheria casa (no libri, no giocattoli). Ti verranno consegnati i buoni corrispondenti per prendere qualsiasi cosa ti piaccia all’interno dell’area scambio, tutto vale uno!

VUOI PORTARE GLI ARTICOLI PRIMA DELL’APERTURA?

Potrai farlo venerdì e sabato chiamando al 3406354018 se vuoi depositare All’evento ti basterà dare il nome e ti verranno consegnati i buoni corrispondenti.

COSA SUCCEDE AGLI AVANZI DELL’EVENTO?

L’evento è organizzato in sinergia con Caritas Savona Noli e Caritas Vicaria del Ponente, le eccedenze del baratto verranno consegnate a realtà virtuose impegnate nel sostegno alle persone fragili. Anche per questo motivo, ogni articolo che porterai deve essere in ottimo stato, pulito e funzionante!

INFO +39 340 6354018 sfusodiffuso@gmail.com facebook e instagram: Sfuso Diffuso https://fb.me/e/3bsP6YwG0

Qui i dettagli sulla manifestazione

A CERIALE APRONO LE CARAVELLE

La stagione estiva 2025 del Parco Caravelle di Ceriale prende il via sabato 7 giugno e prosegue fino ad almeno domenica 7 settembre, con orario continuato tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18.

Ad attendere il pubblico dei più piccoli, il playground acquatico family “Summergibile”, inaugurato a giugno 2024, con i suoi 800 mq di estensione, il sommergibile giallo con 3 scivoli di diversa lunghezza, altri due scivoli e archi con getti d‘acqua che consentono a grandi e piccini di giocare, rinfrescarsi e divertirsi insieme.

L’offerta per le famiglie con bambini si completa con la piscina Baby, il Polpo magico che consente di scivolare tra i tentacoli di un Polpo gigante, e l’area kids riservata.

Tra le novità 2025 del parco acquatico, la possibilità di prenotare comodamente da casa ombrellone e postazione, accedendo all’apposita sezione del sito www.lecaravelle.com dove è possibile scegliere il posto preferito, acquistandolo sia congiuntamente al biglietto di ingresso sia separatamente in un secondo momento.

Leggi qui le informazioni sull’evento

CANZONE DIALETTALE PROTAGONISTA AD ALBENGA

Il 24° “Festival San Giorgio della Canzone in Lingua Ligure” si terrà il 6 e 7 giugno presso la parrocchia San Giorgio (inizio alle ore 21.15). L’evento ad ingresso libero, anche quest’anno godrà del patrocinio e del logo della Regione Liguria, della provincia di Savona e del comune di Albenga.

Le date del festival sono state scelte in accordo con il comune ingauno per coincidere con la fine dell’anno scolastico e l’inizio della stagione estiva. I partecipanti al festival sono divisi tra le categorie gruppi e solisti, con circa una ventina di artisti. Il “Festival San Giorgio” della Canzone in Lingua Ligure ha come obiettivi principali:

il recupero e il rafforzamento del ricco patrimonio storico e culturale dell’intera regione,

l’avvicinamento dei giovani a questa forma di spettacolo e il rinnovamento del repertorio musicale attraverso proposte innovative.

È importante sottolineare che il Festival è l’unico in Italia dedicato a canzoni inedite composte appositamente per l’evento, tutte in vernacolo ligure. Il verdetto sulle performance musicali spetterà a una giuria composta da musicisti e conoscitori della lingua ligure. Durante la serata del venerdì verrà consegnato il “Riconoscimento Elmo Bazzano Ligure Illustre 2025”.

“E’ un grande onore dirigere il “Festival San Giorgio” della Canzone in Lingua Ligure, conosciuto anche come Festival di Albenga, grazie al comune che appoggia l’evento – spiega la direttrice artistica Silvia Bazzano – L’emozione più grande è sapere che a prescindere dalla partecipazione al Festival, gli artisti si organizzano per incontrarsi, vivendo l’evento come una gita scolastica. A partire dal venerdì pomeriggio col checksound fino alla premiazione del Sabato, come nel rugby si crea il terzo tempo, dove i musicisti suonano insieme fuori dal palco senza competizione, come una festa improvvisata aspettando l’inizio della serata, coinvolgendo inevitabilmente anche il pubblico già presente”.

Qui le informazioni sulla manifestazione

FESTA A LEGINO CON ROCCA MEDIEVALE

Quest’anno l’evento Rocca Medievale, giunto alla sua quarta edizione, si fa più grande: due giornate dedicate alle famiglie, con giochi, accampamenti storici e un grande spettacolo serale tra combattimenti e danze sabato 7 giugno alle ore 21.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Savona, si terrà il 7 e 8 giugno presso la sede di A.P.S. La Rocca, in Via La Rocca 62R a Savona. Il programma prevede accampamenti e giochi per tutte le età, con apertura sabato dalle 10 alle 18 e domenica dalle 10 alle 16. Sabato sera, a partire dalle ore 19, saranno attivi gli stand gastronomici, mentre alle 21 il pubblico potrà assistere a uno spettacolo di combattimenti e danze in pieno stile medievale.

Durante tutto il weekend sarà possibile immergersi nell’atmosfera del Medioevo grazie alle ricostruzioni storiche, agli stand delle associazioni e alle attività pensate per coinvolgere grandi e piccoli. L’evento è organizzato dal Gruppo Storico La Medievale, da A.P.S La Rocca, dal CNGEI, con la collaborazione di altre realtà locali. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a smslarocca@gmail.com.

Per i dettagli sullo spettacolo clicca qui

STILE ARTIGIANO TORNA A SAVONA

Fino all’8 giugno 2025 Corso Italia a Savona si trasformerà in una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto con Stile Artigiano – Made in Liguria, l’evento organizzato da Confartigianato Savona, L’ Associazione degli artigiani di Savona, che celebra l’eccellenza dell’artigianato ceramico e coinvolge imprese, scuole e cittadini, inserito nel programma ufficiale del Festival della Maiolica.

L’iniziativa, patrocinata dal comune di Savona, con il contributo di Regione Liguria, vede la partecipazione attiva di artigiani savonesi e delle botteghe ceramiche locali, che saranno protagoniste con esposizione e vendita dei propri prodotti, ma anche con laboratori esperienziali aperti a tutti, adulti e bambini.

“Questa edizione di Stile Artigiano è un omaggio alla ceramica savonese e alle sue straordinarie botteghe. Inserita per il terzo anno nella rassegna di respiro nazionale del Festival della Maiolica, si propone come una manifestazione che mette al centro il talento artigiano, il coinvolgimento della comunità e l’educazione delle nuove generazioni all’arte del fare. Valorizzare le imprese locali e trasmettere la cultura del lavoro artigiano – aggiunge Giancarlo Grasso, presidente Confartigianato Savona Associazione Artigiani della Provincia di Savona – è il nostro obiettivo. Iniziative come questa ci permettono di raccontare il nostro territorio con orgoglio e visione.”

Per il programma completo clicca qui

AL TEATRO SACCO IN SCENA “SE NASCO UN’ALTRA VOLTA”

All’Antico Teatro Sacco di Savona sabato 7 giugno, alle 21, andrà in scena “Se nasco un’altra volta” di Roberto Centazzo e Felice Rossello con regia di Daniele Pellegrino. Commedia divertente sulla vita, sulle aspettative e sulle paure. Sei protagonisti vivranno i loro sogni sul palco con solo quattro sedie e una valigia. Canteranno, balleranno, torneranno bambini e ci faranno riflettere. Tre uomini e tre donne si trovano improvvisamente su un treno in procinto di partire.

Qualcuno ha suonato inaspettatamente alla loro porta: hanno aperto e … “ZAAC” … si trovano ora su un treno.

Ad accoglierli c’è un uomo che dice di essere la Morte, ma molto diversa da come la si può immaginare o da come la si descrive: questa Morte è allegra, persino divertente, le piace ridere, ballare e, in cuor suo, desidera che tutti dovrebbero morire felici e solo dopo aver realizzato i propri sogni.

I protagonisti della nostra storia, che scopriranno avere qualcosa in comune, capiscono allora di essere morti, ma non sono felici, non erano ancora pronti, hanno tutti dei rimpianti.

“Ah, ma se nasco un’altra volta…”

Ed ecco che la Morte generosamente concederà loro, ignari, una occasione… avranno ancora “tempo”!

Ma cos’è il “tempo” di fronte all’ ETERNITA’. Quanto dura una vita?…

….ZAAC!”

Per il programma completo clicca qui

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Il nuovo anno prosegue con tante attività e iniziative al Parconatura di Asinolla a Pietra Ligure.

SABATO 7 GIUGNO si inizia alle ore 11.00 con GIOCHI IN SELLA, attività ludica e interattiva con #asini e #cavalli.

Nel pomeriggio, alle ore 15.00, spazio al format esperienziale FUN4KIDS. Infine, alle ore 16.00 l’appuntamento A SPASSO CON SANTIAGO: il nostro simpaticissimo pony sarà pronto ancora a sorprenderVi…

DOMENICA 8 GIUGNO alle ore 14.00 ci sarà VITA IN MANEGGIO, dove i bambini potranno cimentarsi nella pulizia della stalla, nel realizzare una treccia di fieno, nella pulizia del manto e degli zoccoli…

Alle ore 15.00, poi, una divertente CACCIA AL TESORO, mentre alle ore 16.00 MERENDA IN STALLA, per conoscere e coccolare i nostri amici asinelli… E alla fine la merenda!

Sempre a disposizione attività con asini e cavalli su prenotazione. E ricordiamo il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

Qui tutte le informazioni

