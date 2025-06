Cairo, l’assessore Nicolò in visita al San Giuseppe: “Entro marzo 2026 pronto l’ospedale di comunità”

Cairo Montenotte. Si è tenuta questa mattina – martedì 24 giugno – a Cairo Montenotte la visita dell’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò all’ospedale San Giuseppe. L’assessore ha incontrato i sindaci del Distretto delle Bormide per un confronto sullo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione dell’ospedale di Cairo Montenotte e sull’insieme degli interventi sanitari in corso nel territorio.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati nel dettaglio gli investimenti previsti e i principali dati relativi ai servizi erogati, a conferma del concreto impegno di Regione Liguria e di ASL2 a favore della sanità valbormidese.

“Venendo qui ho preso atto di una situazione davvero molto bella – ha detto Nicolò -. Mi hanno illustrato qual è la situazione di Cairo e della casa di comunità e di tutto il lavoro incessante che stanno facendo senza interrompere i servizi, e questa non è poca cosa”.

L’assessore regionale ha fatto sapere che “i lavori procedono bene e quindi entro marzo 2026 sarà tutto completato, Cairo avrà un ospedale di comunità. E questo non era scontato dopo l’alluvione. Personalmente mi sono impegnato insieme al direttore di Asl2 Michele Orlando affinché la TAC rimanesse qua”.

Con un investimento complessivo di oltre 6 milioni di euro, proseguono a Cairo Montenotte i lavori di riqualificazione dell’Ospedale San Giuseppe e l’attivazione di nuovi servizi sul territorio del Distretto delle Bormide, in attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR – Missione Salute.

Per quanto riguarda l’ospedale sono attualmente in corso i lavori per la Casa di Comunità e per l’Ospedale di Comunità al fine di rafforzare la continuità assistenziale, con un’offerta di 40 posti letto complessivi destinati a pazienti fragili che saranno seguiti dai medici di medicina generale e coordinati da personale ASL.

“Nel confronto con i sindaci – ha sottolineato – si è affrontato anche il tema del piano sociale integrato. Con i sindaci abbiamo parlato anche di questa situazione. Ci sono un po’ di problematiche che variano da comune a comune. Faremo degli incontri con Anci, per aiutare i sindaci a fare la scelta migliore“.

Nicolò ha poi ribadito la volontà di potenziare il Punto di Primo Intervento (PPI) cairese: “Sono ottimista, stiamo andando nella direzione giusta. Cairo sta lavorando bene, quasi 3.000 accessi l’anno. Credo che il PPI sia importante, stiamo dando risposte. Stiamo con la governance di Asl2 cercando di fare i salti mortali anche per dare un Ppi anche nelle ore notturne, proprio come avverrà tra poche settimane anche ad Albenga. Ci stiamo dando da fare”.

È già concluso l’intervento per la nuova Centrale Operativa Territoriale (COT), attiva al primo piano del blocco B, che nel solo 2025 ha già gestito 2.578 percorsi assistenziali.

Infine, un commento alla situazione del personale medico: “Siamo alle prese con una scarsità di medici che abbiano le competenze per affrontare situazioni di media-bassa complessità – ha concluso Nicolò -. Io sono convinto che riusciremo ad arrivare ad avere e a soddisfare l’esigenza di tutti i cittadini della Val Bormida, sia costiera a Savona, Albenga e Pietra, dando una risposta anche a basse complessità”.

L’alluvione dell’ottobre 2024 ha colpito il piano -1 della struttura ospedaliera, compromettendo radiologia, laboratorio analisi, mensa, archivio cartelle e camere mortuarie. I lavori di ripristino sono parte integrante del programma di riqualificazione, con 800.000 euro destinati all’adeguamento sismico dell’edificio e una nuova progettazione logistica già in corso.

La nuova Radiologia includerà: mammografo digitale, TAC a 128 strati (installazione prevista entro fine 2025), radiologia digitale diretta, e l’ecografo.

La riorganizzazione interna dell’Ospedale, articolata su più piani e blocchi, garantirà una distribuzione più funzionale dei servizi, tra cui PPI, Day Hospital, ambulatori, diagnostica e cure palliative.

Per quel che riguarda i servizi sul territorio, sono stati illustrati dalla Direzione Strategica di ASL2 i seguenti dati: Infermieri di famiglia e comunità: 305 pazienti presi in carico, di cui 62 solo nel 2025. Cure domiciliari: 980 assistenze attivate. Ambulatori di prossimità: 826 interventi già realizzati in 6 comuni del comprensorio

Inoltre, sono stati avviati o potenziati nuovi servizi mobili: l’Ambulatorio Mammografico Mobile, già operativo con oltre 2.200 mammografie effettuate; il mezzo Auto India, primo esempio in Liguria di soccorso infermieristico avanzato, con quasi 1.000 interventi dal novembre 2023; il nuovo camper per prelievi, in partenza tra agosto e settembre 2025, che toccherà 13 comuni del territorio.

La mattinata si è conclusa con una visita dell’Assessore Nicolò ai reparti dell’Ospedale di Cairo Montenotte, dove ha potuto verificare direttamente lo stato dei lavori e incontrare il personale in servizio, il cui contributo si conferma fondamentale per assicurare la continuità e la qualità dell’assistenza ai cittadini.

Il consigliere regionale Angelo Vaccarezza dichiara: “Ero stamani in Valbormida per partecipare alla visita dell’Assessore alla Sanità Nicolò all’Ospedale di Cairo Montenotte. Un incontro importante e partecipato, sia da parte degli Amministratori che dei vertici Asl. Sono stati illustrati puntualmente sia i progetti per il San Giuseppe, sia la suddivisione delle risorse finanziate dal PNRR. Un investimento complessivo di oltre sei milioni di euro, così suddivisi: ottocentomila euro per lavori di adeguamento sismico dell’Ospedale, duecentoventicinquemila euro per opere edili ed impiantistiche propedeutiche all’installazione di una nuova TAC, cinquecentomila euro per un macchinario TAC, trecentosettantaquattromila euro per lavori di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale, due milioni centonovantaseimila euro per la realizzazione della Casa di Comunità, due milioni settecentomila euro per i lavori di realizzazione dell’Ospedale di Comunità. Oltre alla parte economica, un excursus molto chiaro sul funzionamento del nosocomio, sulla struttura e sull’organigramma di un’azienda fondamentale per il comprensorio. Le attività di distretto, sinergiche e in collaborazione continua, permettono di seguire i pazienti dall’ingresso in struttura fino all’uscita e all’eventuale percorso di terapia esterno. Il mio più profondo ringraziamento va a tutti gli operatori del sistema sanitario, che ogni giorno mettono a disposizione esperienza, tempo ed empatia per seguire persone che si trovano a vivere ed affrontare un momento di fragilità. La loro presenza è sicurezza, non solo a livello sanitario, ma anche psicologico”.

Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di FdI, aggiunge: “Un ospedale all’avanguardia e soprattutto efficiente grazie agli interventi finanziati con i progetti Pnrr per oltre 6 milioni di euro e dalla lungimiranza della Regione dell’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, senza dimenticare lo straordinario impegno degli operatori sanitari, che con professionalità e dedizione non hanno mai smesso di garantire cura e assistenza, anche nei momenti più difficili. In particolare con gli investimenti decisi alla Regione cambia la prospettiva: grazie alle unità mobili cambia il rapporto paziente – struttura. In sostanza esiste una struttura mobile che va dal paziente e non più il paziente che deve raggiungere la struttura ospedaliera”.

“I lavori per l’Ospedale di Comunità, come riferito dall’assessore Nicolò, stanno procedono nei tempi previsti e la Regione conta di inaugurare la struttura entro il mese di marzo del prossimo anno. Inoltre l’assessore Nicolò ha anche assicurato la volontà di potenziare il Punto di Primo Intervento (PPI) ed è un altro punto fermo degli obiettivo della Regione”.

Tra gli obiettivi figura poi la realizzazione della nuova radiologia, altrettanto importante per migliorare ancora i servizi del nosocomio valbormidese e riguarano il mammografo, la radiologia digitale diretta, la CT 128 strati e ancora l’ecografo: “In questo caso – precisa Invernizzi – la progettazione è in corso. Nel complesso tutti questi interventi – afferma Invernizzi – dimostrano l’attenzione della Regione per l’ospedale di Cairo Montenotte che è assolutamente di fondamentale importanza per un territorio così vasto come quello valbormidese al confine con il basso Piemonte”.