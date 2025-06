Cairo, il ponte Italia 61 unisce di nuovo le due sponde: entro un mese la tanto attesa riapertura

Cairo Montenotte. Il ponte Italia 61 collega nuovamente le due sponde del fiume Bormida, tra via Sanguinetti e corso Italia. Dopo quattordici mesi dalla sua demolizione e dall’inizio dei lavori per la messa in sicurezza del bypass cittadino, ieri, 16 giugno, sono state varate le ultime travi dopo la posa della terza campata.

Procede quindi il cantiere con la realizzazione delle opere di rifinitura, con il disarmo delle prime campate e del marciapiede, poi la gettata di cemento finale.

Entro un mese, quindi, tornerà ad essere percorribile e a collegare le due aree della città, dopo un anno di attesa il cronoprogramma sembra essere rispettato.

Per quanto riguarda, invece, il ponte dei Chinelli, l’assessore ai lavori pubblici Fabrizio Ghione afferma: “Secondo l’aggiornamento fornito dall’impresa, si prevede la conclusione dell’intervento entro il 3 agosto. Nel frattempo si stanno ultimando i lavori urgenti al muro della strada di accesso al cantiere e, nella settimana del 23 giugno, è previsto l’arrivo degli elementi metallici dell’impalcato in cantiere. Per il Ponte della Braia, invece siamo in attesa di conoscere l’esito del finanziamento richiesto da parte di Regione Liguria. In ogni caso, i fondi destinati al cofinanziamento dell’intervento sono già stati regolarmente stanziati”.