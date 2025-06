Cairo, il circolo Pd chiede al sindaco di esporre la bandiera della Palestina in segno di solidarietà

Cairo Montenotte. “Le notizie e le immagini che ci giungono da troppo tempo dalla striscia di Gaza ci lasciano tutti sconvolti e senza parole. La brutalità di questo conflitto ha superato ormai qualunque aggettivo e impone a tutti noi cittadini italiani ed europei una profonda riflessione. Lo strazio che sta vivendo il popolo palestinese soprattutto le fasce più deboli e vulnerabili quali donne e bambini non sono più tollerabili”.

A scrivere è il segretario del circolo del Partito democratico di Cairo, Nicolò Lovanio, che continua: “L’orrore di Gaza coinvolge tutti noi come spettatori impotenti di fronte allo scempio di vite umane che procede incessante. Per questi motivi chiediamo all’ Amministrazione Comunale di esporre presso il nostro Comune, in segno di solidarietà al popolo palestinese la bandiera della Palestina insieme a quella della pace”.

“Pur essendo un piccolo gesto, riteniamo significativo e doveroso da parte dell’ Amministrazione Comunale manifestare la vicinanza al popolo palestinese insieme alla richiesta urgente di un “cessate il fuoco” unita alla liberazione degli ostaggi per una soluzione pacifica che preveda due popoli e due stati”, conclude.