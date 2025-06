Cage Warriors 189, Michelis batte Ucar per split decision: grande vittoria nel Main Event

Roma. Il PalaPellicone esplode di gioia, tutti urlano il nome del vincitore: Giacomo Michelis si aggiudica il Main Event di Cage Warriors 189 contro il turco Sado Ucar. L’atleta ligure della Kombat Team di Alassio si prende la scena europea della MMA ancora una volta e, ad ogni incontro, dimostra sempre di essere la versione migliore di se stesso.

Uno score impressionante nella promotion di MMA più rinomata d’Europa: 4 incontri e 4 vittorie, di cui una per TKO. Si prospetta una grande proseguo di carriera a questo punto per Michelis che, senza colpi di scena dell’ultimo minuto, avrà la grande chance di giocarsi l’incontro per la cintura della sua divisione di peso contro Burlinson.

“È uscita fuori la mia migliore qualità, ci ho messo il cuore in questo match“, queste le parole a caldo di Michelis dopo il match che, a livello di energie, è stato decisamente dispendioso.

Grande felicità anche per Alessandro De Blasi, head coach della Kombat Team: “È stata veramente durissima, ma Jack ha avuto un cuore enorme e ha sofferto molto più di quanto ci aspettavamo. È arrivata la vittoria, è stato impressionante, siamo felicissimi”.