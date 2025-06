Bper Rari Nantes Savona, raggiunto l’accordo con l’attaccante ungherese Oliver Leinweber

Savona. La Bper Rari Nantes Savona comunica di avere raggiunto, in data odierna, l’accordo per la prossima stagione agonistica, con l’attaccante ungherese, Oliver Leinweber, lo scorso anno in forza alla squadra ungherese dello Szeged.

Oliver Leinweber è nato a Szeged (Ungheria) il 2 ottobre 2005.

Ha iniziato a giocare nello Szeged all’età di 7 anni ed è cresciuto nelle giovanili della squadra ungherese mettendosi in mostra per le sue capacità di attaccante e realizzando molti gol. Nella stagione sportiva 2020/2021 ha debuttato nel campionato della massima serie ungherese. Nella stagione 2021/2022 ha vinto il campionato ungherese Under 17 realizzando 113 gol in 27 partite e conquistando il titolo di capocannoniere.

Oliver Leinweber fa parte delle nazionali giovanili ungheresi con le quali ha vinto il Campionato Mondiale Under 18 ed ora sta preparandosi per il Campionato Mondiale Under 20 con la nazionale ungherese, di cui è capitano.

Commenta entusiasta Oliver Leinweber: “Ciao Savona! Sono molto emozionato e non vedo l’ora di essere a Savona e di conoscere la squadra e la cultura italiana. Ho scelto la Rari Nantes Savona perché ha una squadra promettente con un ottimo allenatore. Il campionato italiano è uno dei più forti al mondo, quindi, giocherò partite molto impegnative per tutta la stagione. La prossima stagione giocheremo l’Euro Cup, che è anche un’ottima opportunità per migliorarmi. So che la Rari Nantes Savona ha una storia unica, con tantissimi successi. Ha vinto ogni trofeo possibile, il che è un traguardo incredibile. Anche uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, il tre volte campione olimpico Tamás Kásás, ha giocato qui e voglio solo essere come lui, quindi, questo potrebbe essere un buon primo passo per raggiungere risultati simili ai suoi. Voglio migliorarmi e raggiungere il mio massimo potenziale. Credo che Savona sarà il posto perfetto per raggiungere i miei obiettivi. Forza Rari, Forza Savona!”.