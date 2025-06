Borgio, novità nel sistema di raccolta differenziata: cambiano la suddivisione dei materiali e le modalità di esposizione

Borgio Verezzi. Novità in vista nel sistema di raccolta differenziata di Borgio Verezzi.

Ad annunciarli (e a spiegarne le ragioni) è il sindaco Renato Dacquino, che dichiara: “Tutti conosciamo l’importanza di una corretta differenziazione dei rifiuti ma come sempre trasformare la conoscenza in azioni concrete richiede tempo, molta attenzione e risorse dedicate. Perché questo adeguamento operativo che vede ‘in campo’ molti operatori della SAT, uffici e amministratori comunali? Semplice: perché tutti vogliamo un ambiente più pulito e perché, purtroppo, in questi anni è peggiorata la percentuale di raccolta differenziata”.

“Da considerare anche che in totale

investiamo all’anno per questo sistema oltre 850.000 euro, un costo che può essere ridotto se ogni singolo portasse il proprio contributo. Da evidenziare anche che ad oggi solo il 30% degli utenti ha ritirato i materiali presso l’area predisposta (presso i magazzini comunali lato municipio)”.

“Molte persone segnalano difficoltà ad adeguarsi al cambiamento. Bene, in questi casi occorre provare a mettere in pratica quanto suggerito dal gestore, ha esperienza, conosce il territorio e ci mette grande impegno. Poi se ci sono casi davvero particolari è bene esplicitarli con fiducia. Basta poco se decidiamo di essere tutti responsabili, di essere esempio per le giovani generazioni ,di dare tutti una mano per accelerare il percorso e migliorare la raccolta”.

Le novità più importanti introdotte da Sat (il dettaglio è nel materiale informativo consegnato insieme ai vari materiali) sono in primis una nuova suddivisione dei materiali: lattine, barattoli e alluminio non vanno più con il vetro, ma insieme agli imballaggi in plastica. Inoltre, la raccolta è ora suddivisa in due flussi distinti: imballaggi in plastica e metalli; vetro (solo vetro: bottiglie, vasetti, barattoli).

Ma non solo. In tutti i calendari distribuiti (sia per il porta a porta con mastelli individuali, sia per il porta a porta condominiale) i giorni segnati con la X rossa indicano i giorni di esposizione e non quelli di raccolta. Le utenze dovranno esporre i rifiuti dalle 20 alle 24 nel giorno indicato con la X rossa. La raccolta da parte di SAT avverrà il giorno successivo.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800-966-156 o inviare una mail a info@satservizi.org.