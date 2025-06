Borghetto Santo Spirito: presentati in Regione i progetti per il nuovo pontile e la riqualificazione di Piazza Libertà

Borghetto S.S. “Questa mattina, insieme al vicesindaco Luca Angelucci, mi sono recato in Regione Liguria per incontrare il presidente Marco Bucci. All’incontro era presente anche l’assessore Marco Scajola. È stata l’occasione per sottoporre alla loro attenzione alcuni progetti strategici che intendiamo realizzare nei prossimi anni per lo sviluppo e la valorizzazione di Borghetto Santo Spirito”. Lo fa sapere in una nota il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa.

“Abbiamo illustrato in particolare due progetti simbolici: la bozza del progetto per la riqualificazione di Piazza Libertà, cuore del nostro centro cittadino che finanzieremo con 2.300.000 € già accantonati a bilancio e il nuovo pontile sul mare, che potrebbe diventare il vero fiore all’occhiello del nostro lungomare, trasformandosi in un punto di riferimento turistico e paesaggistico di grande pregio. Il progetto prevede anche la realizzazione di un attracco per natanti fino a 24 mt, una stazione di ricarica per natanti elettrici e, soprattutto, un area predisposta per l’atterraggio degli elicotteri. Un autentico punto di collegamento tra cielo, mare e terra – spiega -. Abbiamo, inoltre, colto l’occasione per ringraziare ufficialmente il presidente e l’assessore Giampedrone per il finanziamento di circa un milione e mezzo di euro, destinato alla riqualificazione di Corso Raffaello. Un’arteria viaria fondamentale del nostro paese, da anni in condizioni di forte degrado, che oggi grazie a questo contributo potrà finalmente rinascere”.

“Il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale come primo stralcio di un più ampio collegamento tra Borghetto e Toirano, la sistemazione della strada, nuovi marciapiedi, nuove alberature e la messa in funzione della grande fontana di Largo Govi. Il progetto prevede una compartecipazione comunale pari al 10% dell’importo, ossia circa 150.000 euro e permetterà di partire concretamente con il primo lotto già dal tratto compreso tra Via Michelangelo e Via Tevere. Il secondo lotto, già inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, comprenderà la creazione di un parco fluviale attrezzato lungo il torrente Varatella, che collegherà il centro del paese, il campo sportivo “Stadio Oliva”arrivando fino a Toirano”, aggiunge.

“Nei prossimi due anni porteremo a compimento oltre 10.000.000 € di opere pubbliche, solo per citare quelle principali. 1.800.000 c.ca per C.so Raffaello, 2.000.000 c.ca per la prosecuzione della messa in sicurezza del torrente Varatella, 5.000.000 c.ca per il nuovo polo dell’infanzia, 2.300.000 c.ca per piazza Libertà. Un altro passo concreto verso una Borghetto più moderna, più vivibile e più attrattiva, anche grazie a un dialogo istituzionale costante con la Regione e al supporto che stiamo ricevendo per trasformare in realtà idee e progetti a lungo rimasti sulla carta”, conclude.