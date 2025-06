Borghetto, Perrone: “Vittoria del CSI della Femminile un orgoglio. Allenatore Prima Squadra? Profilo che sposi la nostra mentalità”

Borghetto Santo Spirito. “Si conclude nel modo migliore il campionato CSI regionale per le nostre ragazze che si aggiudicano il primo posto, la società e i mister sono molto fieri del loro percorso umano e calcistico, la cosa più bella che ha sempre contraddistinto questo gruppo è la loro coesione anche e soprattutto nei momenti di difficoltà, ringraziamo infinitamente il continuo sostegno dei nostri fantastici genitori granata, continua con molta passione e professionalità il nostro percorso di crescita”. Una nota di grande soddisfazione per il club granata, che ha celebrato una prima vittoria del proprio progetto femminile.

Stanno per terminare i vari tornei giovanili, per i quali la società è molto oberata, poi sarà tempo di valutazioni in ottica Prima Squadra. Dopo la separazione consensuale con mister Simone Rattalino, il Borghetto dovrà rimboccarsi le maniche per programmare la prossima stagione con una nuova guida tecnica.

“Il profilo dev’essere di una persona che sposi la nostra mentalità e visione di società – dichiara il dirigente Edmondo Perrone – cercando di fare emergere i ragazzi del posto ma ovviamente senza escludere nessuno di quelli che vengono da fuori. Indubbiamente non sarà facile ma abbiamo anche qualche opzione interna. Cercheremo di valutare quale sarà la strada migliore da percorrere, ci incontreremo. La vittoria del CSI della Femminile? Un orgoglio“.