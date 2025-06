Borghetto, Perrone può tornare in panchina: si attende l’ufficialità

Borghetto Santo Spirito. Il sodalizio granata si è preso un lungo periodo di riflessione prima di andare a compiere una scelta per la guida tecnica della prossima stagione. Dopo la salvezza raggiunta con Simone Rattalino, il Borghetto ha voluto ponderare ogni decisione dopo l’annuncio della serena separazione con il suo ex allenatore. E alla fine il nodo sta per essere sciolto.

Pare sempre più quotata l’opzione di rivedere in panchina Edmondo Perrone, il tecnico che ha raggiunto la promozione Prima Categoria, figura fondamentale per la società vista la sua abnegazione totale alla causa granata.

Attesa nella giornata di domani la comunicazione da parte del club borghettino.