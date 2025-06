Borghetto, consegnata ai balneari la Bandiera Blu 2025. Canepa: “Nel ricordo di Angelo Brucato, pioniere del turismo cittadino”

Borghetto Santo Spirito. Questa mattina presso la sala consiliare del municipio si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna della Bandiera Blu ai balneari di Borghetto Santo Spirito.

“Si tratta dell’undicesima Bandiera Blu consecutiva per il nostro Comune – ricorda il sindaco Giancarlo Canepa – un riconoscimento prestigioso che testimonia non solo l’eccellenza delle acque del nostro mare, ma anche la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza e ai turisti, in ambito ambientale e ricettivo”.

La Bandiera Blu 2025 è dedicata ad Angelo Brucato, storico balneare borghettino e autentico pioniere del turismo costiero nel paese: “Angelo è venuto a mancare proprio questa mattina dopo una lunga malattia. A lui va il nostro pensiero e la nostra gratitudine. È anche grazie alla visione e al coraggio di persone come lui che oggi Borghetto può vantare un modello turistico unico: un’accoglienza fatta di piccole realtà a conduzione familiare, che hanno saputo costruire negli anni un’offerta turistica autentica, legata alla tradizione e all’identità del territorio”.

Durante la cerimonia è stata inoltre presentata una serie di video promozionali turistici, realizzati dal videomaker Alberto Maiorano, che raccontano e valorizzano le numerose esperienze che Borghetto è in grado di offrire. I video saranno a breve disponibili sul nuovo portale turistico Visit Borghetto, dove sarà possibile consultare anche il calendario completo degli eventi estivi.

“Dopo anni di difficoltà, il Comune di Borghetto ha finalmente ripreso a investire concretamente nel turismo, sia sul fronte delle manifestazioni che su quello della promozione – aggiunge il primo cittadino – Per il 2025 sono previsti grandi eventi, tra cui il concerto di Cristina D’Avena, l’esibizione di Gaia, reduce dal Festival di Sanremo, rassegne culturali di alto livello, serate di cabaret e molte altre iniziative pensate per animare l’estate dei nostri visitatori”.

“Per la prima volta, il Comune ha inoltre affidato un incarico triennale a un professionista della comunicazione, Home ADV di Loano, per curare in maniera strutturata e continuativa l’immagine e la promozione turistica di Borghetto. Con i nuovi video e i contenuti prodotti, siamo convinti di aver finalmente messo in campo gli strumenti giusti per valorizzare e far conoscere al meglio tutte le eccellenze del nostro territorio”.