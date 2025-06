Boissano, camioncino della raccolta rifiuti sfonda un cancello e va a sbattere contro un mezzo in sosta: ferito il conducente

Boissano. E’ stato trasferito al pronto soccorso il conducente del mezzo per la raccolta dei rifiuti che, questa mattina, è stato protagonista di un incidente a Boissano.

L’episodio si è verificato poco dopo le 8.30 in via delle Liggie. Secondo quanto ricostruito, il mezzo (di piccole dimensioni) era fermo in cima ad una leggera salita quando, forse a causa di un problema tecnico, avrebbe iniziato a scivolare sfondando un cancello ed andando a sbattere contro un altro mezzo in sosta all’interno dell’area privata.

Accortosi di quanto stava avvenendo, l’operatore ha tentato di bloccare il mezzo ma così facendo è andato a sbattere contro lo stesso camioncino, riportando un leggero trauma facciale.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Loano e la polizia locale.

Il guidatore è stato trasferito al Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.

Giusto qualche giorno fa Sat ha annunciato un importante piano di investimenti per oltre 21 milioni di euro entro il 2029, finalizzato alla sostituzione dei veicoli a noleggio e rinnovo della flotta aziendale. L’obiettivo è dotare l’azienda di mezzi moderni, più sicuri, efficienti e compatibili con l’ambiente, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e innovazione operativa.