Boissano. Va in archivio con un festival della velocità il primo appuntamento con Boissano Atletica Estate 2025.

Condizioni ottimali, con un grado di umidità non elevato e venticello a favore (benchè nella norma) sul rettilineo hanno favorito, sia nelle categorie assolute che in quelle giovanili, l’ottenimento di buoni crono, alcuni di assoluto livello.

Confermati i circa 500 atleti in gara, per una buona edizione dell’evento con organizzazione curata dall’ASD Atletica Arcobaleno Savona e dall’ASD Atletica Boissano Team, con il supporto dei volontari del Boissano Team, il contributo della Fondazione Agostino De Mari ed il patrocinio dei Comuni di Boissano, Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure oltre che degli ulteriori Enti che supportano la gestione dell’impianto.

Gran lavoro del Gruppo Giudici Gare che ha gestito in maniera ottimale le oltre 5 ore di manifestazione.

In buona evidenza Ilaria Accame: l’azzurra, ora seguita da Ezio Madonia ed in forza al gruppo sportivo dell’Aeronautica, si è aggiudicata con facilità i 100 metri, correndo in un più che interessante 11.81.

Schierata subito dopo sui 300 (gara ad invito che avrebbe dovuto rappresentare un significativo test per lei), Ilaria ha preferito non forzare a causa di un piccolo fastidio che le ha consigliato lo stop subito dopo l’uscita dai blocchi. La stagione è lunga e ovviamente è prioritario prestare la massima attenzione a qualsiasi segnale.

Tornando ai 100 buon crono anche per Monica Bertora (CUS Genova) seconda con 12.19.

Sui 200 sfreccia la piemontese Clarissa Vianelli (Novatletica Chieri) che realizza un probante 23.98, distanziando in maniera netta la seconda classificata Rebecca Roà (Mondovì) che ha corso in 25.73.

Sugli 800 bella gara della junior Beatrice Traldi (Atletica Levante), 2.18.70 all’arrivo. Alle sue spalle Alessia Laura (Arcobaleno) in 2.20.54.

Clarissa Vianelli, un attimo prima di dominare i 200, centra un interessante 37.84 sui 300 piani.

Nel salto in lungo bella affermazione di Martina Vianelli (Novatletica Chieri) con un miglior salto di m. 5,63.

Nel martello allieve si registra la vittoria con l’ottima misura di Benedetta Pucci (Alba Docilia) con m. 44.11.

Nel peso allieve brilla Grace Fazio (Atletica Levante) con m. 11,36.

Nella 4×100 femminile buon 50.95 per la formazione Arcobaleno schierata con Alice Ratto-Annaluna Pittella-Karen Cremaschi e Letizia Leoni.

E veniamo ai risultati maschili.

I 100 piani se li aggiudica Mattia Jason Ndongala (Sisport Torino) in 10.59. Argento a Federico Lisa (Mondovì) in 10.77 e bronzo allo junior del Cus Genova Gabriele Fereidouni che realizza un probante 10.88.

Sui 200 Luca Biancardi (Arcobaleno) impone la sua legge di padrone di casa chiudendo in 21.76 e distanziando l’avversario francese Florent Ribet (21.97 per lui) e Federico Lisa (22.07 per l’alfiere di Mondovì).

Bella gara sugli 800 lanciata dalla “lepre” Nicolò Reghin.

La spunta in volata il promettente junior dell’Atletica Levante Gabriele Giannini. 1.52.14 per lui e 1.52.71 per un ritrovato Samir Benaddi. Terza piazza per Enrico Lanfranconi in 1.56.52.

Sui 5000 è Andrea Basalto (Atletica Levante) a imporsi in 15.55.45.

Buon crono per la 4×100 Allievi della Maurina Oliocarli Imperia che, nella formazione Pedicalo-Zerbone-Zella-Crisci chiude la prova in 43.58.

Nell’asta uomini vince Nicolò Saettone con m. 4.20.

Bella gara nel martello assoluti: Marco Lingua, a dispetto delle ormai 47 primavere, si dimostra ancora combattivo. M. 64,27 il miglior lancio del portacolori della Biotekna, sufficienti per imporsi su Lorenzo Puliserti (che realizza m. 57,20). Completa il podio l’esperto Adriano Rodrigo (Atletica Arcobaleno) con la miglior misura di m. 43.80.

L’atleta paralimpico Andrea Mattone (Futuratletica Piemonte) realizza il nuovo record nazionale con attrezzo da 7,257 grazie ad un miglior lancio di m. 17.05.

Nell’ambito giovanile segnaliamo il bel risultato conseguito sugli 80 piani da Valentina Palazzo (9.93 per lei) e da Valentina Faga (CUS Genova), seconda in 10.13.

Giada Cereghino (Atletica Levante) prevale su Eleonora De Martini (Gruppo Città di Genova) sui 1000: 3.08.79 contro 3.09.30.

Bella misura per la vincitrice del salto in alto cadette, Giulia Ghia (Atletica Cairo), che valica l’asticella m. 1.57.

La prima giornata di Boissano Atletica Estate 2025

Tra i cadetti lotta tra i due sprinter liguri emergenti: la spunta il più esperto Filippo Rodrigo in 9.23, trascinando però Stefano Canepa (Atletica Varazze) ad un probante 9.29.

Sui 1000 metri ennesima prova del valore del portacolori dell’Atletica Levante Flavio Angelini che domina chiudendo in 2.31.81.

Bel 300 ostacoli, con vittoria per Armin Blanc (Atletica Sandro Calvesi) in 41.54 e buon argento per Giacomo Fiorito (Atletica Varazze) con il crono di 43.21. Bronzo per Julian Moraldo (Maurina Oliocarli Imperia) in 43.39.

Ottimo nell’alto cadetti Daniel Fazio (Atletica Varazze) che si aggiudica la gara con m. 1.70.

Appuntamento per la seconda giornata di Boissano Atletica Estate a martedì 22 luglio.