Boissano Atletica Estate, domani appuntamento in pista con oltre 500 iscritti

Ed ecco Boissano Atletica Estate, proposta tradizionale per l’atletica leggera del centro nord Italia. In un calendario sempre più compresso questo appuntamento del ponente savonese si conferma come meta ambita per oltre 500 atleti/e iscritti, con alcune individualità di notevole prestigio, per questo primo appuntamento (la seconda serata si svolgerà il 22 Luglio).

Martedì 24 Giugno l’impianto sportivo comprensoriale di Boissano vedrà, tra gli altri, ai blocchi di partenza l’azzurra Ilaria Accame (cresciuta tra nelle categorie giovanili nell’Atletica Run Finale Ligure e quindi star dell’Atletica Arcobaleno Savona. Oggi tesserata per il gruppo militare dell’Aeronautica dopo un paio di stagioni all’Unicusano Livorno).

Per lei è stata allestita una gara “ad hoc” sui 300 metri, con due qualificate avversarie: la piemontese Clarissa Vianelli (Novatletica Chieri) e il giovane talento varazzino Anna Crovetto (junior dell’Atletica Arcobaleno Savona).

L’organizzazione è garantita dall’ASD Atletica Arcobaleno Savona e dall’ASD Atletica Boissano Team, con il supporto dei volontari del Boissano Team, il contributo della Fondazione Agostino De Mari ed il patrocinio dei Comuni di Boissano, Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure oltre che degli ulteriori Enti che supportano la gestione dell’impianto.

Programma gare che partirà alle ore 17.15 con le gare di salto con l’asta e lancio del martello, per concludersi intorno alle 22.30.

Proposte alcune gare anche per il settore giovanile (categorie ragazzi/e e cadetti/e).

Presenti numerosi Team dalla Liguria, oltre che lombardi, piemontesi e toscani, oltre ad alcuni atleti provenienti dalla Costa Azzurra.

Scorrendo l’elenco degli iscritti troviamo, in campo femminile, la saltatrice con l’asta Great NHACHI (Cus Torino) con un accredito di 4.45 e sui 400 ostacoli Giorgia PALUMBO (Novatletica Chieri), con una attenzione in più per la “volata” sui 300 già annunciata in precedenza.

Diverse sfide interessanti tra gli uomini.

Sui 100 Ndongala Mattia JASON (Sisport), forte del pb di 10.66, appare favorito rispetto a Federico LISA (Mondovì) e Florent RIBET (NCAA).

I 200 troverranno anche lo sprinter di casa Luca BIANCARDI, a caccia di un crono di rilievo.

Sui 400 ostacoli risulta iscritto Francesco Moreno IBIDI (SAF Atletica Piemonte) con un PB a 50.98.

Il lancio del martello accoglie in pedana l’eterno Marco LINGUA (Biotekna), con attenzione anche a Lorenzo PULISERTI (Fratellanza Modena) e spazio per un altro inossidabile, questa volta targato Arcobaleno: Adriano RODRIGO.

Nel getto del peso il primatista ligure assoluto Giordano MUSSO, mentre nell’asta ci sarà Leonardo SCALON (Battaglio Cus Torino).