Body building, secondo posto per Andrea Meloni nella Mr&Miss di Rimini Wellness

Rimini. Nel contesto della 19ª edizione della Rimini Wellness, la fiera internazionale del fitness che si è svolta nella città romagnola dal 29 maggio al 1 giugno trasformandola nella capitale del benessere, si è svolta la Mr&Miss AINBB 2025, gara di body building.

Il pietrese Andrea Meloni della palestra Heart Fitness Club di Loano ha dapprima conquistato il secondo posto nella categoria Natural 65 kg di peso e successivamente il sesto posto nella categoria 70 kg, tra i Top, anche se di gran lunga in svantaggio poiché Andrea Meloni pesava 5 kg in meno.

Questo ha reso la possibile la qualificazione agli Europei che si svolgeranno in Repubblica Ceca. Andrea ha dichiarato: “Sono molto felice per il risultato ottenuto, ma consapevole che la strada per il successo sperato è in salita non vedo l’ora di rimettermi al lavoro per poter fare sempre meglio. Ringrazio per questa partecipazione a Rimini il proprietario e amico della palestra Nunzio, la mamma Rita e il supporter Valentino”.

AINBB è tornata a RiminiWellness é un punto di riferimento per tutti i bodybuilders con Mr&Miss AINBB che è lo show internazionale con atleti selezionati da tutta Italia e non solo.

Andrea Meloni