Blackout elettrici a Varazze, il sindaco ha incontrato i referenti di Enel Distribuzione

Varazze. Dopo i recenti blackout elettrici che, negli scorsi giorni, hanno fatto mancare la corrente nelle abitazioni e nelle attività commerciali della città, il sindaco Luigi Pierfederici ha convocato un incontro, avvenuto oggi, con i referenti di Enel Distribuzione “per fare il punto su quanto accaduto e per valutare insieme la necessità di programmare interventi nel breve e medio periodo, con l’obiettivo di evitare ulteriori disservizi”, ha spiegato.

“È importante precisare che le cause dei recenti blackout sono diverse: quello del 20 giugno, che ha coinvolto più comuni, è stato causato da un guasto eccezionale alla rete principale, mentre i successivi episodi, che hanno interessato esclusivamente il territorio di Varazze, sono stati dovuti ai sovraccarichi delle linee locali a causa del consumo di corrente elettrica e delle alte temperature” ha sottolineato il primo cittadino.

“Sono attualmente in corso, anche su puntuale richiesta da parte della Amministrazione, valutazioni tecniche per definire eventuali interventi strutturali nel breve termine che possano garantire maggiore stabilità e continuità del servizio. Sarà nostra cura fornire aggiornamenti puntuali e, non appena saranno disponibili, ulteriori informazioni con la eventuale programmazione degli interventi”, ha concluso.