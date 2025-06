Tovo San Giacomo. Biker infortunato sulla alture alle spalle di Tovo San Giacomo. È successo stamani (12 giugno), poco dopo le 11.

A rimanere ferito, in seguito ad una caduta, un uomo di 45 anni.

È successo in una zona impervia, che ha reso necessario l’intervento del Soccorso Alpino, dei vigili del fuoco e dell’elisoccorso, oltre a quello di Pietra Soccorso.

I traumi riportati, per fortuna, non sono stati giudicati gravi: il biker è stato recuperato e trasportato in ospedale in codice giallo.