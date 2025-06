Bergeggi, domani la prima tappa del campionato nazionale Csi di nuoto in acque libere

Bergeggi. La prima sfida del Campionato Nazionale CSI di nuoto Open Water 2025 sarà nel Mar Ligure, lungo lo spettacolare “sentiero blu” dell’area protetta sulla riviera di ponente.

Domenica 8 giugno è in programma la prima tappa, griffata I’m Ponente, che si terrà a Bergeggi. Lì la 5 km in linea, con partenza alle 10:45 presso la Lega Navale Spotorno – organizzata dal CSI savonese e dall’ASD Stile Libero, con il supporto del CSI Liguria –, arriverà a Bergeggi dove si svolgeranno anche le gare che laureeranno i campioni nazionali e regionali per ogni differente categoria regolamentare. Il pomeriggio domenicale eleggerà invece i campioni regionali del CSI Liguria, sulla distanza del miglio del mezzo miglio e 400 Kids. Triplicati i numeri delle iscrizioni. Sulla riviera ligure sono attesi in acqua con muta e boetta di salvataggio circa 350 nuotatori.

All’arrivo per tutti ristoro con acqua, frutta e immancabile focaccia. Il Campionato Nazionale CSI di nuoto in acque libere si concluderà quindi domenica 29 giugno con la seconda prova nel Tirreno a Santa Maria di Castellabate. Nel miglio (blu) arancio, nel cuore della costiera cilentana, si gareggerà in mare aperto su altre distanze.