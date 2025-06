Battaglia Sotto la Lanterna. Harrane si aggiudica la cintura: Fornaro finisce KO alla terza ripresa

3° round: Parte forte Fornaro che prova a lasciarsi alle spalle il round precedente, entra una tecnica perfetta di braccia conclusa con un middle kick al fianco di Harrane. Ma l’angolo blu non sembra aver risentito del colpo e prova a scaricare più che può su Fornaro. L’angolo rosso cerca di schivare i colpi e pararne altri senza riuscirci senza riuscirci. Attenzione ancora una conta da parte dell’arbitro, questa volta arriva a 10 e ferma l’incontro, Fornaro non può continuare. È Harrane il nuovo campione Italiano Savate Pro.

2° round: Fornaro inizia subito cercando di regalare spettacolo con una serie di calci girati, ne entra uno ma Harrane non si fa intimidire. Ritmo leggermente abbassato con l’angolo blu che sembra essere molto pericoloso e aggressivo nei colpi. Attenzione l’arbitro ferma l’incontro e conta Fornaro! Incredulo l’angolo che cerca di capire perchè è stato contato il suo atleta. Ritorna e dopo un’altra combinazione dell’avversario Fornaro viene ricontato, sembra molto provato. Questo round è sicuramente di Harrane.

1° round: Si inizia! L’arbitro avvicina i due combattenti e esclama “fight!”. Subito low kick di Fornaro che prosegue con una serie di colpi ed un middle a testa poi la combinazione di fornaro che prova il calcio girato allo stomaco. Un po’ di confusione coi pugni poi un colpo portato con la pianta del piede da parte di Fornaro che riesce egregiamente a tenere a debita distanza l’avversario. Richiamo dell’arbitro, poi doppio gancio basso da parte di Harrane che prova a macinare punti. Fornaro sembra aver accusato un colpo che gli ha per un periodo tolto il respiro, ma riesce probabilmente alla fine a portarsi il round a casa.

5×2 minuti. Fornaro vs Harrane.

Genova. È tutto pronto per il “fight” che decreterà l’inizio dei cinque round da due minuti che varranno il Titolo italiano Save Pro di FederKombat. A contenderselo l’atleta del team alassino ‘Kombat Team Alassio’ Mattia Fornaro contro Harrane Akram del team ‘Kickboxing Brescia’. Sfida nella categoria dei -65 kg, le regole di questa disciplina prevedono un incontro simile alla Kickboxing, con la differenza che si possono tirare solamente calci con la parte anteriore del piede, con la pianta del piede, con le tibie e, ovviamente, i pugni.

Un match che sa di riscatto per Fornaro come dichiarato nella sua intervista pre match, al quale si è preparato duramente per cercare la vittoria sul ring del PalaDiamante di Bolzaneto. Fornaro arriva dalla Taekwondo, dove per diversi anni ha militato nella Nazionale, per questo è molto abile nei calci vista la sua grande elasticità.

Verso fine serata ci sarà anche la difesa del Titolo Italiano K1 – 59 kg di Chiara Vincis del Team Scaramozzino di Savona vs Segni Linda della One Gym di Bologna. L’incontro è previsto per le 22:50 e sarà suddiviso in 4 round tra 3 minuti l’uno. Il regolamento della K1 non è troppo diverso rispetto alla Savate Pro, con la differenza che sono previste anche le ginocchiate, una per offesa. Per Chiara Vincis un grande curriculum internazionale, che renderà ancora più spettacolare questa serata ricca di incontri titolati.