Baseball5, la Cairese ha organizzato la seconda edizione del torneo scolastico

Cairo Montenotte. Su iniziativa del Baseball Club Cairese, che in collaborazione con il Comitato regionale FIBS Liguria, con il Comune di Cairo Montenotte e con la Provincia di Savona (che ha messo a disposizione la palestra dell’Istituto Patetta di Cairo Montenotte), è stata organizzata la seconda edizione del torneo scolastico che ha coinvolto un’ampia selezione di studenti dell’Istituto Comprensivo di Cairo Montenotte, Settore scuola secondaria di 1° grado.

All’evento ha partecipato anche una selezione dell’Istituto Comprensivo di Aosta. La giornata, voluta fortemente dal tecnico Giampiero Pascoli e dal professor Gianni Ghidetti, è ricompresa nell’ambito del progetto “Una scuola di baseball5 al Trofeo Coni 2025”, ed è la prima fase di avvicinamento alla decima edizione del Trofeo Coni alla quale l’Istituto Comprensivo di Cairo, in collaborazione con il Baseball Cairese, rappresenterà la Liguria. La manifestazione si terrà dal 28 settembre all’1 ottobre 2025 a Lignano Sabbiadoro, in Friuli-Venezia Giulia

Alla giornata cairese era presente Maurizio Balla, responsabile delle Nazionali baseball5, sempre alla ricerca di giovani talenti per la selezione dei giocatori che rappresenteranno l’Italia ai prossimi appuntamenti agonistici europei e mondiali nelle categorie Under 15, Under 17 e Under 19. Una bella vetrina dunque per gli studenti valbormidesi.

Alla premiazione hanno partecipato Flavio Pomogranato, delegato regionale FIBS, ed Alessandro Veglia, vicepresidente del Baseball Cairese.

Gianni Ghidetti, Maurizio Balla, Giampiero Pascoli

La locandina dell’evento