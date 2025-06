Baseball, Serie C: la Cairese vince con il Finale e riprende la sua marcia

Cairo Montenotte. Bella vittoria per la Cairese: travolti gli Eagles per 14-0 Dopo la sconfitta della scorsa settimana, la Cairese risponde con carattere e domina gli Eagles di Finale Ligure con un rotondo 14 a 0. Un successo netto, che ha permesso a coach Ferrer di ruotare l’intero roster e dare spazio a tutti gli effettivi a disposizione.

Formazione iniziale che ha visto: Franchelli in seconda base e Garra all’interbase, con De Los Santos e Berretta rispettivamente in terza e prima base. Agli esterni, da destra a sinistra: Bonifacino, Gandolfo ed Estrada. Batteria di partenza composta da: Bussetti sul monte e Mascarino a casa base, mentre Baccino nel ruolo di battitore designato.

Partita mai realmente in discussione dal punto di vista del risultato, ma che ha offerto segnali molto positivi sotto l’aspetto dell’atteggiamento e della mentalità. La Cairese ha infatti mostrato grande concentrazione e solidità sia nel box di battuta, con 12 valide e ben 14 basi ball conquistate, sia sul monte di lancio, dove Bussetti prima e Gabbani poi hanno concesso una sola valida e messo a segno 13 strikeout complessivi.

A metà gara c’è stato spazio anche per Bloise, Marenco, Sechi e Medina, con quest’ultimo protagonista di una bella soddisfazione personale: la sua prima valida tra i “grandi”.

In conclusione, una prestazione convincente per i valbormidesi che, dopo il passaggio a vuoto della scorsa settimana, ritrovano la giusta continuità e piazzano un altro tassello importante nella corsa ai playoff, che si fa sempre più serrata.

Archiviata questa vittoria, il pensiero è già rivolto al prossimo impegno: domenica i biancorossi saranno ospiti sull’insidioso diamante di Castellamonte contro il Canavese. Servirà ancora una volta massima attenzione e determinazione.

Under 15: Bella vittoria in rimonta della Cairese under 15. Domenica sul diamante di casa si è consumata forse la più bella partita della stagione, i valbormidesi si schierano con Medina in batteria con Malatesta, Totraku in prima base e Sechi in terza mentre la cerniera centrale è composta da Raimondo e Aiace, il campo esterno è difeso da Cionti, Beltrame e Celaj. Prime due riprese dominate dai lanciatori mentre nella terza ripresa l’incantesimo si rompe e gli ospiti sfruttano un calo di concentrazione dei padroni di casa e così, dopo avere riempito le basi, piazzano due lunghe “legnate” che valgono ben 5 punti.

La partita è ancora lunga e con pazienza i valbormidesi, un punto alla volta, accorciano le distanze; sul fronte difensivo sale in cattedra Victor Flores che per tre riprese congela le mazze piemontesi lasciando le basi inviolate. Si arriva all’ultima ripresa con il punteggio di 5 a 4 per gli ospiti: nel box Aiace si fa trovare pronto piazzando una valida dietro agli interni e, come se non bastasse, ruba la seconda, la tensione sale e Malatesta con freddezza si aggiudica la prima base per ball, tocca a Medina chiudere la partita, proprio come nei film, con uno splendido walk-off.Risultato finale: Cairese 6 Avigliana Rebels 5.

La prossima settimana si giocherà sempre sul diamante casalingo il derby ligure contro il Finale.

La formazione Under 15