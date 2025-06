Bardineto, taglio del nastro per il nuovo asilo nido intercomunale “Bolle di Sapone”

Bardineto-Calizzano. Taglio del nastro questo pomeriggio per il nuovo asilo nido intercomunale dell’alta Valbormida, situato a Bardineto in via Roma 32: “Un servizio importante, soprattutto in un territorio montano, con l’obiettivo di agevolare la vita delle famiglie e magari attirare nuovi residenti”.

“La struttura – come spiega il vice sindaco di Bardineto, Marco Massone – avrà per il momento una capienza massima di otto posti. Ringraziamo la dottoressa Fausta Orsi, proprietaria dell’immobile, che affitterà i locali ad un prezzo agevolato, peraltro già in ottimo stato quindi con pochi lavori siamo riusciti a renderli agibili”.

“Bolle di Sapone”, questo il nome, è intitolato al nonno della proprietaria, Diego Borgna, costruttore dell’edificio, che aveva espresso la volontà di creare un punto di riferimento per l’infanzia e quindi per i bambini del paese”.

Il Consorzio dei funghi Altipiano Bardinetese ha contribuito con l’acquisto di alcuni arredi.

“Per aiutare le famiglie, oltre ai contributi regionali (tramite Filse) e nazionali (dall’INPS), i due comuni hanno introdotto un ulteriore incentivo economico locale per incoraggiare le iscrizioni e ridurre le spese per i genitori” afferma il consigliere Angelo Vaccarezza, presente all’inaugurazione assieme ai colleghi del Consiglio regionale Sara Foscolo, Rocco Invernizzi, Jan Casella e i sindaci Mario Basso, Pierangelo Olivieri, Giancarlo Canepa, Daniele Galliano, Alessandro Comi oltre a diversi amministratori del territorio.

“Questo asilo, accogliente e ben pensato, è un traguardo ed un primo passo davvero significativo per entrambi i comuni. Non solo risponde alle necessità attuali delle famiglie locali, ma rappresenta anche un investimento per il futuro della comunità, puntando ad attrarre nuove persone nelle località interne” conclude.