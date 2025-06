Bardineto festeggia il santo patrono con due giorni di appuntamenti

Bardineto. Si avvicina la festa patronale di Bardineto, San Giovanni Battista, e sono in programma due giornate di convivialità e tradizioni popolari.

Si inizierà lunedì 23 giugno dalle 15.30 con una passeggiata botanica a cura di Laura Brattel, per esplorare il territorio e imparare a conoscere le erbe spontanee per preparare l’infuso propiziatorio di San Giovanni. Per partecipare occorre iscriversi al numero 3285414532.

In serata si potrà cenare o godersi un aperitivo bei locali del paese e, alle 21.30, si accenderanno i tradizionali faló con musica dal vivo.

Martedì 24 a partire dal mattino, in piazza Frascheri si svolgerà la fiera, con bancarelle di prodotti artigianali e specialità locali. Alle ore 16 verrà celebrata la Messa a cui seguirà la processione.