Barbara Bagnasco nuova presidente del Lions Club Alba Docilia

Albissola Marina/Albisola Superiore. Si è svolto ieri sera il passaggio della campana del Lions Club Albissola Marina Albisola Superiore Alba Docilia, che ha sancito ufficialmente il passaggio di testimone tra il presidente uscente Enzo Gareri e la nuova presidente Barbara Bagnasco.

La cerimonia ha rappresentato un’occasione speciale per ripercorrere insieme un anno lionistico ricco di iniziative e risultati concreti. Sotto la guida di Enzo Gareri, il Club ha portato avanti numerosi service all’insegna della solidarietà e dell’impegno civico: aiuti alle famiglie in difficoltà, progetti per le nuove generazioni, tutela della salute, valorizzazione del territorio. Tutte azioni accomunate da “un forte spirito di collaborazione e da un obiettivo condiviso: essere al servizio della comunità con cuore e concretezza”.

L’intera serata è stata arricchita dalla presenza di ospiti speciali, amici e collaboratori che hanno accompagnato il Club lungo il cammino dell’ultimo anno, contribuendo alla realizzazione dei progetti. A ciascuno di loro è stato rivolto un sentito ringraziamento.

Nel segno della continuità e con uno sguardo aperto al futuro, Barbara Bagnasco assume ora la guida del Club. La sua energia, determinazione e visione propositiva sono garanzia di un nuovo anno lionistico ricco di sfide e obiettivi ambiziosi.

“È per me un grande onore ricevere questa responsabilità – ha dichiarato la neo Presidente – e sono pronta a portare avanti, insieme a tutti i soci, il cammino tracciato con passione e spirito di servizio”.

Il Lions Club Albissola Marina Albisola Superiore Alba Docilia si prepara così ad affrontare un nuovo anno con entusiasmo, unito nel motto che da sempre lo guida: “We Serve”.