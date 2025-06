Balneari, ai Comuni il gettito del canone demaniale per la valorizzazione delle spiagge libere

Liguria. “Abbiamo inviato ai componenti delle Commissioni della Camera dei Deputati VIII (ambiente, territorio e lavori pubblici), e IX (trasporti, poste e telecomunicazioni), due proposte emendative in tema di risorse economiche per le spiagge libere e di salvamento”.

Lo ha dichiarato Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a FIPE/Confcommercio.

Con il primo emendamento si propone di attribuire ai Comuni il gettito del canone demaniale con vincolo di destinazione per la tutela e valorizzazione della costa con particolare riferimento alla fruizione e realizzazione di servizi nelle spiagge libere: “Un danno per tutti, compreso gli imprenditori balneari, avere spiagge abbandonate e prive di servizi. La competizione è fra territori turistici non fra stabilimenti balneari e spiagge libere” ha aggiunto il presidente del Sib.

“E’ inconcepibile che i canoni demaniali vengano incassati dallo Stato centrale mentre i Comuni non hanno risorse sufficienti per rendere fruibili o attrezzare con servizi anche le spiagge libere”.

“Con il secondo emendamento abbiamo chiesto di superare l’attuale confusione sulle competenze in materia di salvamento fra quelle delle Capitanerie di porto e delle Regioni, riservando a queste ultime la determinazione del periodo della stagione balneare” ha concluso.