Avis Savona, gli scopi sociali e le attività dell’associazione: “Il nostro obiettivo è salvare vite”

Savona. “Pillole di Avis”: con questo lavoro l’Avis Comunale Savona ha realizzato una serie di articoli che hanno l’obiettivo di illustrare cosa fa l’associazione e come si articolano al suo interno tutte le tematiche principali.

Per due mesi, ogni domenica, IVG ospiterà una puntata alla scoperta di questa importante realtà cittadina.

In questo quinto lavoro si vogliono illustrare gli scopi sociali e le sue attività. Il tutto vuole dare un senso a ciò che si fa e perché si fanno determinate azioni. Anche qui si scoprono interessanti novità.

5 – Scopi Sociali e Attività

Ricordiamo innanzi tutto che L’Avis Comunale di Savona è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro. Inoltre ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue intero e/o di una sua frazione, volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il Donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche ai fini di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

Che cosa si propone l’Associazione? Per primo obbiettivo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale, dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue; tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale; promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative; favorire l’incremento della propria base associativa; promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo, anche attraverso progetti nell’ambito del Servizio Civile; promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati; svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale.

Per il raggiungimento degli scopi sociali istituzionali sopra enunciati, l’Avis Comunale di Savona coordinandosi con I’AVIS Nazionale, Regionale e Provinciale e con le Istituzioni Pubbliche territoriali competenti svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficienza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal regolamento nazionale.

Come si traduce tutto ciò? Facendo attività di chiamata a mezzo lettera, telefono, SMS, e-mail. e attività di raccolta, tramite centro trasfusionale ospedaliero, a mezzo centro fisso Avis e a mezzo centro mobile (autoemoteca). Si può promuovere e organizzare campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale. Si può collaborare con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l’informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo. Viene promossa la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale. Vengono svolte, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall’Avis Provinciale e/o Regionale e/o Nazionale, attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate. Vengono promosse e si partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica. Si intrattengono rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e con le Istituzioni Pubbliche.

Come è evidentemente sopra indicato esiste un profondo senso civico nelle nostre attività, da non trascurare e mai da dimenticare. L’obbiettivo è salvare delle vite.

Autore: Giovanni Donzellini