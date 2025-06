Avis Savona, ecco chi assiste il Presidente: segretario, amministratore e chi segue i bilanci

Savona. “Pillole di Avis”: con questo lavoro l’Avis Comunale Savona ha realizzato una serie di articoli che hanno l’obiettivo di illustrare cosa fa l’associazione e come si articolano al suo interno tutte le tematiche principali.

Per due mesi, ogni domenica, IVG ospiterà una puntata alla scoperta di questa importante realtà cittadina.

In questo quarto lavoro si vogliono illustrare i ruoli istituzionali delle due figure che accompagnano il Presidente, il Segretario e l’Amministratore. Si inserisce anche la figura di controllo che segue i bilanci preparati dall’Amministratore. Ruoli che sembrano passare in secondo piano ma assolutamente da non trascurare e sottovalutare. Eccoli!

4 – Il Segretario, l’Amministratore e l’Addetto Contabile e di Bilancio

Secondo il regolamento e lo statuto Il Segretario procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta, dirige e controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni al personale per l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo – ove istituito – e ne sorveglia l’esecuzione, ha le funzioni di Capo del Personale e propone al Consiglio Direttivo tutti i provvedimenti del caso.

L’ Amministratore (anche detto Tesoriere) sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria della sede; predispone i bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i rapporti bancari e postali secondo le modalità indicate statutariamente. Con l’entrata nel Terzo Settore la predisposizione dei bilanci è specificata per legge e non si può prescindere da essa. La struttura del bilancio dipende dalle entrate dell’ente; può essere sotto forma di rendiconto di cassa oppure di rendiconto gestionale (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Relazione di Missione). Non c’è l’obbligo che il Tesoriere sia un Commercialista ma sicuramente deve essere una persona competente ed a conoscenza della materia. Inoltre sarà aiutato dalla figura “dell’Addetto Contabile e di Bilancio” che deve essere anch’esso persona competente. Quest’ultima figura che è un organo istituzionale è di supporto al Consiglio Direttivo, viene nominato dall’Assemblea Comunale e dura in carica 4 anni e può essere rinominato. Persona di adeguata esperienza (preferibilmente Ragioniere Commercialista o Commercialista) partecipa di diritto all’Assemblea Comunale ed è invitato a partecipare ai Consigli Direttivi. Oltre essere di supporto al Consiglio esamina i bilanci consuntivi e formula un’apposita relazione con le sue osservazioni e conclusioni sulla correttezza del bilancio e la sua corrispondenza alla documentazione contabile.

Le persone fisiche che rappresentano i ruoli sopraindicati sono figure importanti nell’Associazione perché fanno parte del Consiglio Esecutivo che è quello formato da Presidente, Vice Presidente, Segretario e Amministratore. Inoltre nella gestione interna non è pensabile che il Presidente si sobbarchi tutte le attività e la formazione del Consiglio Esecutivo fa da unione con quello Direttivo per quelle attività urgenti o pratiche da espletare. Leggendo le righe sopra e gli articoli precedenti sembra di essere in una azienda. La struttura tutto sommato non differisce da quelle aziendali solo che il suo personale è composto da volontari e solo raramente l’associazione si può permettere del personale amministrativo specifico. Essendo tutti volontari lo spirito di appartenenza comporta un impegno particolare ed il lavoro che si svolge non è mai fatto in modo sterile e burocratico pur rispettando le normative. Anche chi in Associazione viene assunto non è un semplice dipendente, anche loro vengono coinvolti in quella atmosfera particolare dell’Associazione.

Autore: Giovanni Donzellini