Autovelox, ecco le sanzioni e i procedimenti in atto della Provincia: nuova assistenza per gli utenti

La Provincia di Savona ha concluso il percorso di accertamento e trasmesso in riscossione l’intero ammontare delle sanzioni rilevate a partire dal 2019, anno in cui furono attivati i dispositivi di controllo della velocità lungo le strade provinciali. Rimane da riscuotere una parte residua degli importi già incassati, legata a posizioni non ancora perfezionate sotto il profilo esecutivo.

Per quanto concerne le violazioni accertate nel triennio 2019-2021, sono già stati trasmessi circa 6.000 preavvisi di fermo amministrativo, e si sta ora procedendo alla fase esecutiva.

Relativamente ai verbali emessi nel corso del 2022, sono già stati inviati circa 5.000 avvisi bonari (preavvisi di ingiunzione di pagamento). La prossima settimana prenderà il via la trasmissione delle relative ingiunzioni, che interesseranno 2.500 posizioni.

Per il triennio 2023-2025, gli avvisi bonari verranno emessi a lotti, al fine di garantire maggiore fluidità procedurale e una gestione ordinata.

Nel frattempo, per coloro che hanno ricevuto avvisi di fermo amministrativo conseguenti alle ingiunzioni di pagamento non saldate, è stato attivato uno sportello di assistenza al pubblico in coordinamento tra la Provincia di Savona e Lab Consulenze: è disponibile un front office dedicato, operativo il martedì dalle ore 08:30 alle 13:00, presso la sede provinciale (piano terra).

Il servizio è rivolto agli utenti che non riescano a risolvere la propria posizione attraverso i canali telematici ordinari.

“Con l’insediamento del nuovo gestore del servizio Autovelox, entro la fine del mese di luglio, sarà nuovamente istituito in via permanente l’ufficio fisico presso la Provincia, con personale dedicato (due unità) in grado di offrire supporto diretto all’utenza, sia in presenza che tramite canali di risposta personalizzati” affermano da Palazzo Nervi.