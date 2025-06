Autostrade liguri e savonesi senza segnale telefonico, Uncem: “I concessionari intervengano”

Liguria. “È sconvolgente più delle interruzioni dei lavori la mancanza di segnale telefonico lungo una delle principali direttrici battute in queste ore in questi giorni, ovvero la A10 Genova-Ventimiglia piuttosto che il tratto da Altare fino al confine con la Francia”. E’ il commento riportato da Uncem, l’Unione dei comuni montani italiani, che fa il punto sulla rete nelle infrastrutture in Liguria e non solo.

“Quel tratto appenninico oggi non ha segnali adeguati e dunque vi è un problema di sicurezza in primis, ma qualsiasi automobilista o camionista che percorre quella strada soffre per l’impossibilità di una banale telefonata di più di un minuto, non solo per colpa delle gallerie, dove crediamo che il concessionario debba intervenire tramite celle che rimbalzano i segnali”, evidenzia Marco Bussone, presidente Uncem.

“Non è impossibile – continua Uncem – come lo sta facendo Trenitalia con il ministero sulle gallerie dell’alta velocità, altro scandalo dopo 15 anni, rimaste senza segnali. Finalmente vi è una svolta. Ma anche nelle autostrade, i concessionari devono urgentemente intervenire”.

“Sul divario digitale stiamo lavorando da tempo – conclude Buzzone – è un problema di sperequazioni territoriali, anche di accesso, di diritti, di opportunità che rallentano la competitività e sono un grande problema per tutti i cittadini che devono poter telefonare e mandare un messaggio. 500mila euro di investimenti del concessionario, con nuovi ripetitori, sarebbero un bel “segnale”.