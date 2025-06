Autostrade liguri, code e rallentamenti: 6km tra Spotorno e Savona

Spotorno/Savona/Varazze. Nonostante la giornata di festa di domani, 2 giugno, molti vacanzieri hanno già deciso di rientrare verso casa complice il fatto che le previsioni di domani non sono delle migliori.

Al momento (ore 18.45) sulla A10 si registrano 6km di coda tra Spotorno e Savona, in direzione del capoluogo di provincia, per traffico intenso. Sempre sulla A10 anche tre 3km tra Bordighera e Barriera Confine di Stato in direzione Francia.

Sempre sulla A10, ma nella tratta in concessione ad Autostrade per l’Italia, si segnalano rallentamenti tra Varazze e Bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso.

Per la Festa della Repubblica stop ai cantieri

In occasione della Festa della Repubblica, il 2 giugno, le concessionarie autostradali della Liguria (Aspi, Concessioni del Tirreno/Autostrada dei Fiori) hanno proceduto allo smontaggio dei cantieri più impattanti dalle 14 di venerdì 30 maggio, fino alle 12 di martedì 3 giugno. Aspi ha così garantito su tutta la rete in concessione due corsie per senso di marcia.

Tra i cantieri che sono stati rimossi nel tratto della A10 gestito da Autofiori anche quello della galleria Rocca Carpanea, tra Spotorno e Finale Ligure, che termina definitivamente e non verrà quindi ripristinato.

“Prosegue l’attuazione del piano concordato al tavolo tecnico di confronto tra Regione, concessionari e ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone – con l’obiettivo di coniugare le attività di manutenzione e adeguamento della rete, secondo la serrata programmazione stabilita dal Mit, con la necessità di agevolare gli spostamenti legati sia alle attività produttive sia ai flussi turistici in arrivo per questo week end lungo di bel tempo, caldo e soleggiato. Per tutto il mese di giugno rimarrà in vigore la misura avviata fin dai primi di maggio dello smontaggio dei cantieri più impattanti nei fine settimana, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, fino alla pausa estiva, tra luglio e agosto”.