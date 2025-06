Autorità portuale, il commissario Matteo Paroli assume anche i poteri del Comitato di gestione

Liguria. Con decreto firmato oggi dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini il nuovo commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli, assume ufficialmente tutti i poteri e le prerogative precedentemente attribuiti al Comitato di gestione.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della scadenza del Comitato di gestione lo scorso 14 giugno e mira a garantire la piena operatività dell’ente, scongiurando ogni forma di stallo decisionale.

“Il ministero ha agito su parere conforme dell’avvocatura generale dello Stato e su richiesta della direzione generale per i porti, la logistica e l’intermodalità, che ha evidenziato l’urgenza di conferire poteri sostitutivi al commissario” affermano dal Mit.

In questo modo viene superata la necessità di nominare un nuovo Comitato di gestione che sarebbe rimasto in carica solo per il periodo del commissariamento.

Il board sarà nominato quando Paroli, come nelle previsioni, sarà nominato presidente di palazzo San Giorgio.