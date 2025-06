Auto, acquisti online fasulli: truffe in Val Bormida, 9 i denunciati

Millesimo. Servendosi della sezione Marketplace, spazio riservato all’e-commerce all’interno del social network Facebook, inserivano allettanti annunci di false vendite di autovetture. Due persone residenti in Val Bormida sono cadute vittima delle truffe, rendendosi conto del raggiro solo quando avevano ormai versato anticipatamente il denaro richiesto nelle false inserzioni per l’acquisto di automobili ovviamente inesistenti.

In un caso i truffatori sono persino arrivati a produrre un atto di vendita contraffatto, segnalando all’ignaro compratore il nome e l’indirizzo di un concessionario auto mai di fatto esistito. In un secondo caso, adducendo falsamente che al perfezionamento del pagamento sarebbe valso l’immediata decorrenza della garanzia, i truffatori sono riusciti a farsi versare 10.600 euro in alcune carte prepagate, ovviamente senza che la consegna della macchina sia mai avvenuta.

A seguito delle denunce presentate dalle vittime presso la Stazione Carabinieri di Millesimo, i militari hanno avviato una complessa e articolata attività d’indagine, grazie alla quale hanno segnalato alla locale Autorità Giudiziaria nove persone, tra i 29 ed i 58 anni, sette uomini e due donne, alcuni già noti alle Forze dell’Ordine per analoghi reati, residenti in varie province della Lombardia e della Toscana.

Gli indagati dovranno ora rispondere del reato di truffa aggravata.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Savona sottolinea l’importanza di diffidare di annunci online di dubbia natura, particolarmente convenienti, specialmente nel caso in cui venga richiesta la corresponsione di cifre di danaro a titolo di caparra, comunque in tutti casi sospetti.

Dall’Arma savonese si ricorda come è bene evitare di cedere alle tentazioni troppo facili ed apparentemente convenienti, per non cadere vittima di chi, senza scrupoli e agevolato dall’uso dei social network, sfrutta la buona fede delle persone per porre in atto varie e sofisticate tipologie quali truffe, come in questo caso, o peggio esporsi a ricatti e altre forme vessatorie le cui conseguenze possono essere talvolta gravi.