Bormida-Osiglia. Allarme per un incendio divampato nel primo pomeriggio odierno (20 giugno). È successo sulla strada che collega Bormida e Osiglia, in località Costa.

A prendere fuoco, per cause da accertare, sarebbe stata una vettura. Immediato l’allarme e l’intervento dei soccorsi.

Sul posto, i vigili del fuoco che, non senza difficoltà, sono riusciti a domare le fiamme. Stando a quanto riferito, per fortuna nessuno sarebbe rimasto ferito o intossicato in seguito all’accaduto.