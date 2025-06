Autismo, la neonata associazione “Un passo alla volta” si presenta ad Albenga: “Rendiamo il mondo più inclusivo”

Albenga. “Vogliamo rendere il mondo un po’ più inclusivo, un passo alla volta”. È con questo obiettivo ambizioso che, come raccontato da IVG, due famiglie (si tratta di Alessia D’Annunzio e Pierfranco Piazza, Alessia Olivera e Davide Matera), hanno deciso di unire le forze dando vita all’associazione “Un passo alla volta ODV”.

E per la nuova realtà è arrivato il momento di “presentarsi” ufficialmente alla cittadinanza. Lo farà nell’ambito di una serata-evento, che si svolgerà martedì 24 giugno, a partire dalle 18,30, in piazza San Michele ad Albenga.

“Vi racconteremo chi siamo, perché abbiamo deciso di metterci in gioco, e quali sono i primi progetti concreti in arrivo, – hanno spiegato dalla neonata associazione. – Condivideremo il nostro cammino con i professionisti che ci affiancheranno, tra cui i professionisti di Studio Fisios, con cui avvieremo una convenzione pensata per il supporto alle famiglie, e con il sostegno dei Lions Club di Albenga, sempre presenti nel promuovere l’inclusione e il servizio alla comunità”.

E si preannunciata una serata ricca di emozione, sorrisi e bellezza. I bambini si potranno divertire con lo spettacolo di bolle del Mago Taz e nell’occasione si potrà gustare un gelato creato appositamente per l’evento dal Festival Des Glaces di Albenga.

Ma ci sarà anche un buffet offerto da Ipercoop Albenga e la serata sarà allietata dal concerto di apertura tour dei “Piano B”.

“Non serve avere un legame diretto con l’autismo per partecipare: basta il desiderio di fare, insieme, anche un solo passo verso un mondo più accogliente. Ti aspettiamo. E se non puoi esserci, aiutaci a diffondere questo invito. Perché ogni passo conta”, hanno concluso da “Un passo alla volta ODV”.